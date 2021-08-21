Bodrum Caz Festivali’nde Akdeniz Kardesligi

5. Bodrum Caz Festivali 1 -11 Eylül 2021 tarihleri arasında çeşitli mekanlarda müzikseverlerle buluşacak. 11 gün sürecek festivalde, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Anthaven Aspat, Erkan Oğur Müzik Okulu, Mine Sanat Galerisi gibi mekanlarda birbirinden özel konserler, sergiler, caz atölyeleri yer alacak. Kimi etkinliklerin ücretsiz izlenebileceği festivalde konser ücretleri 55TL'den başlıyor ve aynı gün aynı mekanda olacak etkinlikler tek biletle izlenebilecek. Festival programı https://www.cazdernegi. org/festivals/bodrumcazfestivali adresinden takip edilebilir. Bu sene bölgemizde yaşanan zor günlerin etkilerini biraz da olsa azaltmak amacıyla festivalin zor şartlarda da olsa gerçekleştirilmesine karar verildi. Caz Derneği, Bodrum'un yaralarını sarmaya destek olmak amacıyla satılan her bir biletin 10TL'sini Bodrum Belediyesi'nin ilgili fonuna devredecek. Ayrıca etkileri süren pandemi dolayısıyla festival, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemelerle gerçekleşecek. Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin teması Akdeniz Kardeşliği olarak belirlendi. Aynı zamanda Rodos Caz Festivali ile Kardeş Festival olarak karşılıklı sanatçı değişimi gerçekleşecek.



5. ULUSLARARASI BODRUM CAZ FESTİVALİ PROGRAMI:

■ 1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA 21:00: Açılış Konseri - Bodrum Kalesi ● Kerem Görsev Trio ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ● Şef: Münif Akalın ■ 3 EYLÜL 2021 CUMA 18:00: Mine Sanat Galerisi - Yalıkavak ● Jazz Fragile - Open Design Studio: İrfan Aydın, Rana Aydın ■ 5 EYLÜL 2021 PAZAR: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ● Murat Arkan 19:00 ● Elif Sanchez 21:00 ■ 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ: Erkan Oğur Müzik Okulu ● Neşet Ruacan ile Caz Gitar Atölyesi 14:00 ● Erkan Oğur ile Perdesiz Gitarda Makamsal Bilgi Paylaşımı 16:00 ■ 7 EYLÜL 2021 SALI: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ● Eylül Çekirge | Electronic Live 19:00 ● Süreyya Soyak ve Jülide Alpergin | Hay'dan Gelip Hu'ya Giden Şarkılar 21:00 ■ 8 EYLÜL 2021, ÇARŞAMBA 21:00: - Anthaven Aspat ● Ayhan Sicimoğlu & Latin Stars ■ 9 EYLÜL 2021, PERŞEMBE 21:00: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ● Mauro Sigura Quartet ■ 10 EYLÜL 2021, CUMA: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ● Tanini Trio| Burçin Büke, Bilgin Canaz, Tahir Aydoğdu 21:00 ● Petros Klampanis Trio | Dijital Konser 22.30 ● Kardeş Festival: Rhodes Jazz Fest ■ 11 EYLÜL 2021, CUMARTESİ 21:00 Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ● Acoustic Latin Project | Sibel Köse, Kamil Erdem, Serdar Barçın