Perçemlerin dönüşü

Saçlarınızda değişiklik yapmanın en kolay yollarından biri perçem kestirmektir. Tüm saçınızı kestirmek istemiyor ancak kendinizde bir değişiklik yaratmak istiyorsanız bu yıl çok moda olan perçem modellerinden birini kestirebilirsiniz. Ünlü oyuncular olsun, modeller, sanatçılar veya arkadaşlarınız mutlaka bu saç stiline sahip ve ortalığı yakan birisini görmüşsünüzdür. Ayrıca yine fark ettiyseniz bu saç kesiminin yakışmadığı kişi yok gibi!
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