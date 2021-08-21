  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Perçemlerin dönüşü

Perçemlerin dönüşü

Perçemlerin dönüşü

21.8.2021

Saçlarınızda değişiklik yapmanın en kolay yollarından biri perçem kestirmektir. Tüm saçınızı kestirmek istemiyor ancak kendinizde bir değişiklik yaratmak istiyorsanız bu yıl çok moda olan perçem modellerinden birini kestirebilirsiniz. Ünlü oyuncular olsun, modeller, sanatçılar veya arkadaşlarınız mutlaka bu saç stiline sahip ve ortalığı yakan birisini görmüşsünüzdür. Ayrıca yine fark ettiyseniz bu saç kesiminin yakışmadığı kişi yok gibi!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Perçemlerin dönüşü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.