Yüzyılın süregelen modası: Püsküller

MODA tarihinde püskülün kullanımı 16. ve 17. yüzyılların Fransa'sına dayanır. O dönemde el yapımı olarak üretilen püsküller, varlık ve gücü temsil ediyordu. Kombinlerin en neşeli ve havalı tavrı olan püskül modası yalın kıyafetleri kendine has bir biçimde canlandırıyor. Moda dünyasının en eğlenceli geri kazanımlarından biri olan püskül modası 1920'li yıllardan gelip tekrar kıyafetlerimizde yer buluyor. Bazen şık bazen de bohem bir hava estiren püsküller çoğu kıyafette en cool yönü ile ön plana çıkıyor. Daha çok kot ceketlerde, şortlarda, eteklerde ve yeleklerde kullanılan püsküller bu yıllarda en asi yönünü ortaya çıkarıyor. Her tür püskülü, aksesuar ve kıyafetlerinizde kullanarak kombinlerinize çarpıcı bir hava katabilir, günün her anı katıldığınız her ortamda şık kombinleriniz ile dikkat çekebilirsiniz.



Fulya TANYOL