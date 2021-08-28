Atalık tohumları geleceğe taşıyor

Manisa'nın Spil Dağı eteklerindeki Sultan Yaylası'nda yaşayan Eyüp Korkmaz bir buçuk dönümlük arazisinde atalık tohumları gelecek nesillere aktarabilmek için çalışıyor.



ANADOLU'NUN ÖZETİ

Çocukluğundaki tadı bulabilmek için yaptığı araştırmalar sonucu atalık tohumlara ulaşan Korkmaz, 22 yıldır tohum biriktiriyor. Atalarımızdan kalan tohumları gelecek nesillere aktarabilmeyi amaçladığını belirten Eyüp Korkmaz, "Benim ilk hedefim çocukluğumuzdaki tadı bulabilmekti. Şimdi çocukluğumuzdan çok daha geri gidip, atalarımıza kadar vardık. Atalarımızdan kalan bütün tohumları, geleceğe aktarabilmek için tüm gayretimle çalışıyorum. Çevremde, arkadaşlarımdan bulduğum, duyduğum, gördüğüm bütün tohumları, fidanları buraya getirip ekip tohumlarını çoğaltarak çevreme dağıtma gayretindeyim. Ekimler sürekli değişiyor. Şu anda 60 civarında domates çeşidim var. Bunun yüzde 70'i ekilmiş, yetişmiş faal durumda. Önümüzdeki dönemde ürüne geçecek 20-25 çeşit daha domatesim var. Bu sene 20'ye yakın biber çeşidi, 20'nin üzerinde patlıcan çeşidi var. Kısaca Sultan Yaylası'nda Anadolu'nun bütün özeti var diyebiliriz.

HER YERE GÖNDERİYOR

Elinden geldiği kadar tohumları dağıtmaya çalıştığını belirten Korkmaz, "Ben mümkün olduğunca kargoyla veya buraya gelenlere elden tohum dağıtıyorum. Hatta pandeminin çok tehlikeli olduğu dönemde bile hazırladığım tohumları duvar dışına attım. Onlar gelip oradan aldılar. Akhisar'dan, Bursa'dan, Muğla'dan, pek çok yerden tohum almak için gelen var. Bu pandemi insanları bağışıklık sistemini kuvvetlendirebilmek için doğaya ve doğal beslenmeye yönlendirdi. Her zaman diyorum gıdalar sağlıklıysa ilaca gerek yok, değilse ilacın da bir faydası yok."

Cüneyt HASÇELİK