Doğal güzellikler içinde yöresel lezzetler saklı

İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Tire ilçesi her dönem adından söz ettirmeyi başaran ender kentlerden biridir. Çağlar boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kentte, zengin tarihi dokunun yanında güçlü bir yemek kültürü de oluşmuş ve bu kültür kuşaklar boyunca aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Tire mutfağı hiç şüphesiz zengin ot ve et yemeklerinden oluşur.

EŞSİZ MANZARA

Osmanlı'dan günümüze hemen hemen hiç değişmeden gelen Türk yemeklerine ilçede uzun süre yaşamış Rum ve Musevi vatandaşların mutfak kültürü eklenmiş ve ortaya müthiş bir lezzet harmonisi çıkmıştır. Halk arasında, sağlıklı yemek kültürü şüphesiz yaşatılıyor. Ancak, yıllardır artık kabına sığmayan bu lezzetler Kaplan köyündeki elit restoranlarda ünlü şeflerin ellerinde dünyaca ünlü birer tescilli yemeğe dönüşüyor. Kaplan köyü, Güme dağında, kestane, ceviz, defne, çitlembik, ıhlamur ve çam ağaçlarıyla bezeli şirin mi şirin bir köy.

'KÖY GAVESİ'

Yöre insanlarının yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kent yaşamından bıkanlar ile İngiliz, Alman vatandaşlarının ilk gördüklerinde yerleşmeye karar verdikleri saklı bir cennet. Adına aldanmayın günümüzde tabii ki buralarda karşınıza bir kaplanın çıkma olasılığı kesinlikle yok. Birkaç yüzyıl önce yörenin sık bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı olması nedeniyle zengin bir vahşi hayvan yaşamı olduğu da biliniyor. Tire'ye yaklaşık 4 km uzaklıktaki Kaplan'a yaklaşık 10-15 dk süren keyifli bir yolculuğun ardından ulaşıyorsunuz. Dağda, kıvrıla kıvrıla giden yol, eşsiz manzarası ile sizi büyülüyor. Endişelenmeyin, yol asfalt ve son derece düzgün. Ama otomobili kullanıyorsanız lütfen manzaranın büyüsüne kapılıp, gözünüzü yoldan ayırmayın. Köye ilk girdiğinizde sizi karşılayan "Köy Gavesi"... Tireli ünlü bir iş adamına ait bu güzel yöresel kahve, kesinlikle kar amacı gütmüyor. Yılın her mevsimi açık olan kahvede ailecek yorgunluk atarken eşsiz manzara karşısında diliniz tutulabilir. Yazın yöresel 'koruk ve karadut' şerbeti kış aylarında ise kızarmış sac sobanın etrafında 'salep' keyfi önerilerimiz arasında... Köy Gavesi'nde yorgunluk atarken, işletmenin güler yüzlü personeli ise peşi sıra ikramlarda bulunuyor. Bir bakıyorsunuz mevsimine göre, dalından henüz koparılmış meyveler ya da sobanın yanında etrafa kokusu yayılmış mis gibi patlamış mısır. Para mı? Şimdilik olmaz, koyun cebinize...

ELİT RESTORANLAR

Köy meydanının yanında köylü kadınlar kendi yetiştirdikleri yöresel ürünleri açtıkları tezgahlarda satıyor. Hem ucuz, hem taze, sohbet ise şahane... Yeşilin bin bir tonu içinde dokuyu bozmayan köy evlerine villa tipi evler eşlik ediyor. Sırada doğal güzellikler içinde saklı olan lezzet duraklar var. 'Gastro Tire', 'Çam' ve 'Dağ' restoranlar yol kenarında sırasıyla sizi karşılıyor. Otantik ve modern stillerle harmanlanmış bu işletmeler yılın 12 ayı Türkiye'nin her köşesinden gelen müşterileri ile dolup dolup taşıyor. İlçeye turlarla gelen yabancı turistlerin de tercihi Türk yemek kültürü ile tanıştıkları Kaplan köyü oluyor. Küresel pandemi tabii ki onları da olumsuz etkidi. Ancak, yöresel gastronominin kralları bu krizi de ellerindeki eşsiz lezzetler kozuyla atlatmanın eşiğine geldi. Gastro köy Kaplan, konuk ettiği ünlü gurmeleri ve onların etkin tanıtımlarıyla yemek sektöründe marka olma yolunda hızla ilerliyor.



İŞTAH AÇAN SALATALAR

TİRE yöresinde salata, adeta yardımcı bir yemektir. Salatada koruk ekşisi, karadut ve limon kullanılır. Salatanın içine 'bu da konur mu?' dedirten malzemenin tümü bu topraklarda bolca yetişir. Bazıları ise şunlardır. Marul, roka, tere, dereotu, yeşil soğan domates, kırmızı lahana, havuç, salatalık, pırasa, beyaz lahana, yeşil elma, ayva, asma filizi... Salatada önemli bir ayrıntı da sebzelerin hacmine oranla yüzey gerilimini azaltıcı yönde iri parçalar halinde doğranmasıdır. Bu salatanın besin değerinin mümkün olduğunca korunmasını sağlar. Salatanın vazgeçilmezi mis gibi yöresel zeytinyağıdır.



"GARİBAN PİLAVI"

YÖREDE, "Okma" diye bilinen ve domatesin, kuru soğanın iri iri doğrandığı, çökelek, zeytinyağı konarak zenginleştirilen bu salata gibi yemek, kısa zamanda yapılışı ve taze tüketilmesi ile yaz aylarında Tire mutfağının bir diğer vazgeçilmezidir. Tam bir yaz yiyeceği olan "Okma" yörede "ovkma" diye de anılır. Bu karışıma zeytinyağı, kuru soğan, nane, kekik, limon suyu, maydanoz, salatalık ve tuz ilave edilince, banılarak yenilecek bir yemek karşımıza çıkar. Tire'de bu yemeğe "gariban pilavı" da denmektedir.



ET YEMEKLERİ

Sac kavurma, oğlak eti güveci, tandır kebabı, tereyağlı şiş köfte, geleneksel küçük Tire köfte yörenin geleneksel et yemekleri arasında.



GELECEĞE AKTARILMALI

Günümüzde Tire mutfağı, hazır yemeğe inatla direniyor. Sura, Kapama, Gıylangı, Mustafa Çorbası, Heybeli Çorba, Posalı Kavurma, Kol Böreği, Arnavut Ciğeri, Gazel Aşı, Keppat Reçeli ve daha nicelerini gelecek nesillere aktarmak yöre insanının yemek kültürünü koruması açısından birincil derecede önem taşıyor.



HER ŞEY YÖRESEL

GELELİM dünyada bir eşi ve benzeri olmayan eşsiz yemeklere... Restoranlarda, Kaplan, Sarpça ve Çukurköy'ün yani Güme dağlarının sağlıklı ve doğal ürünlerini kullanılıyor, yani her şey yerel. Sebzeler, otlar, yumurta, süt, zeytinyağı ve tereyağı yöreden temin ediliyor.



Nadir UYSAL