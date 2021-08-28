Sosyal medyanın ölümcül tehlikesi: Dismorfofobi

HERHANGİ bir kusura yer olmayan sosyal medya, özellikle gençler için büyük bir tehlike arz ediyor. Kendini beğenmeyen kişi içe kapanıyor, kaygı düzeyi artıyor hatta intiharı düşünmeye başlıyor. Bu rahatsızlıkta kişi, vücudunun bir bölümünü beğenmez ya da görüntüsünün kötü olduğunu düşünür. Kişinin bedenine ait olumsuz düşünceleri iki farklı biçimde ortaya çıkıyor. Birincisi birey kendi vücuduna ait olumlu algısının bozulmuş olmasıdır yani vücudunun burun, kulak, el gibi bazı bölgelerini beğenmez. İkincisinde ise başkalarının kendi vücudundaki bazı bölgeleri beğenmediğini düşünür. Bazen ikisi bir arada görülür. Her iki durumda da bu bozuklukla beraber görülen başka sorunlar da vardır. Örneğin depresyon veya takıntılar bu hastalığa eşlik eden sorunlar arasındadır.

ÇİRKİN OLDUĞUNU DÜŞÜNME

DİSMORFOFOBİ rahatsızlığında, gerçek bir bedensel kusur olmamasına rağmen, birey bir bozukluğu olduğunu veya çok çirkin olduğunu düşünerek özellikle estetik cerrahların kapısını aşındırsa da aslında yardım alınacak yer psikiyatri olmalıdır. Bu rahatsızlık genellikle içe kapanık, arkadaş edinmekte sorun yaşayan, insanların yargılarına ve düşüncelerine çok önem veren ve kaygı düzeyi yüksek kişilerde daha sık görülür.

PHOTOSHOP'SUZ YAŞAYAMAM

DİSMORFOFOBİ her dönemde görülebilen bir rahatsızlık olmakla birlikte son yıllarda artan oranlarda görülmesinin sebeplerinden biri toplumsal olarak estetik algılarımızın değişmiş olmasıdır. Günümüzde insanlar sosyal medyayı değil, sosyal medya insanları yönlendiriyor. Öyle ki sosyal medya yediklerimizi, giydiklerimizi, hayat tarzımızı ve hatta görünüşümüzü bile belirliyor. Artık evlilik teklifini, yaptığımız şakaları ve yediğimiz yemekleri bile sosyal medyada paylaşıp istediğimiz şekilde dizayn ediyoruz. Hal böyle olunca her şeyin kusursuz olmasını istiyoruz: Güzel yemekler, şık elbiseler, selülitsiz bacaklar, fit ve yağsız vücutlar, dolgun dudaklar ve mükemmel burunlar. Çünkü sosyal medyada herhangi bir kusura yer yok. Bunun sonucunda herkesin çok güzel ve iyi olduğunu düşünüyoruz ve bizler de güzellik yarışına dahil oluyoruz. Zamanla neyin güzel olduğunu unutup güzelliği tek bir standarda indirgiyoruz. Hiç kimse doğuştan dolgun dudaklar ve kalçalar, karakteristik bir yüz ve burun, büyük göğüsler ve mükemmel bir cilt gibi özelliklerin hepsine sahip değil. Hal böyle olunca bunlara sahip olmak için çektiğimiz fotoğraflarda efektler kullanıp Photoshop ile düzenlemeler yapıyoruz.

İNTİHAR TEHLİKESİ

BUNLARI yapmaya başlayınca nasıl göründüğümüzün bir önemi kalmıyor. Artık bizim için önemli olan tek şey sosyal medyadaki yansımalarımız oluyor. Çünkü sosyal medyada güzelsek, güzellik standartlarını karşılıyoruz demektir. Ancak bu özellikle genç yaştaki insanlar için büyük bir tehlike arz ediyor. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, dismorfofobi hakkında şunları söylüyor: "Beden ve algı bozukluğu anlamına gelen sosyal medya dismorfofobisi, bireylerin kendi çektikleri efektli fotoğraflara benzeme arzusunu öyle fazla harekete geçiriyor ki bir süre sonra bu kişiler estetik yaptırarak yüzlerini ve bedenlerini değiştirmek istiyor. Araştırmalara göre bu durumu aşamayan her dört kişiden biri intiharı düşünmeye başlıyor. Sosyal medya dismorfofobisi her yaş insanda görülebiliyor ama en tehlikeli yaş grubu 16-24 aralığında olanlar. Çünkü ergenler duygu durumlarını oturtamadıkları, sosyal medyada daha fazla vakit geçirdikleri ve sosyal medya ile kurdukları bağın derin olması nedeniyle sanal ve gerçeklik arasındaki ayrımı fark edemiyor."