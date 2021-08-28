Virüse karşı sanat

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İlkay Özcan, Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gittiği sırada süslenmiş kabakları görünce ilgisini çekti. Kendisinin de bu sanatı yapabileceği düşüncesi sonrası Özcan, korona virüs salgını sürecinde hobi olarak kabak süsleme sanatına yöneldi. Kabak süsleme sanatında kendisini geliştiren Özcan, daha sonra süslediği dekoratif kabakları internetten satışa sundu. Oldukça yoğun bir taleple karşılaşan Özcan, siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

KABAK BULMAKTA ZORLANIYOR

Hobi olarak başladığı kabak süsleme sanatında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini belirten Özcan, "Kabak süsleme sanatıyla Bodrum'da bir gezi esnasında karşılaştım. Daha sonra arada biraz zaman geçti ve korona virüs salgını sürecinde evde oturduğum sırada internetten kabak süsleme sanatını gördüm. Daha sonra kabak süsleme yapmaya karar verdim. Makinesini getirttim ve burada hobi olarak başladım. Bu işe hobi olarak başladım ama talepler de gelmeye başladı. Bunun üzerine taleplere yetişmeye çalıştım ancak talepler de arttı. Bu sefer de kabak bulmakta sıkıntı çekmeye başladım. Bunun üzerine de kendi yerime kabak ekerek bu sorunu çözmeyi hedefliyorum" dedi. Evinin bahçesine kabak ekerek tedarik sorununu da çözen Özcan, internet üzerinden satış yapmaya devam ediyor.

CÜNEYT HASÇELİK