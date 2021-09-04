Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş’un hayatı belgesel oluyor

Çanakkale Savaşları sırasında, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, durduran Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanının anlatıldığı belgeselin çekimlerine başlandı.

3 BİNE KARŞI 67

Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı, Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu'na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada, Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması sonucu en kıdemli erbaş olarak komutayı eline alan Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durdurdu. İşgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek, çıkarmanın başarısız olmasını sağladı. Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, senaristliğini ise Ömer Erbil yapıyor. Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş'u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş'un annesi Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri'yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırıyor. Belgeselde; Yahya Çavuş, köyü, annesi, eşi ve çocuğu Muharrem ile savaş sahneleri anlatılıyor.

ZAFER RUHU İLE

Belgeselin yapımcısı Nihal Ağırbaş, Yahya Çavuş'u belgesel ile anlatmalarının kendileri için gurur verici olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Çanakkale Zaferi, Balkan Savaşı'nın hezimetini üzerinde hisseden, moral motivasyonunu tamamen yitirmiş bir milletin tekrar uyanışıdır aslında. Yahya Çavuş, savaşa giderken hamile eşini geride bırakmıştır ve çocuğu Muharrem'i bir kere görebilmiş ve cephede şehit olmuştur. Annesi Hanife Dudu, Yahya Çavuş'u 'savaşa git ve geri dönme' diye göndermiştir. Böyle bir ruhla Çanakkale Zaferi kazanılmıştır."