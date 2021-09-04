Dijital dünyaya ebeveyn kontrolü

GÜNÜMÜZDE çocuklar, ebeveynlerinden daha fazla dijital dünyaya bağlı ve teknoloji bilgisine sahip oldukları için online tehlikelerle karşı karşıya kalma ihtimalleri de daha fazla. Çocukların internette karşılaştığı rahatsız edici içeriklere ve siber zorbalıklara karşı ebeveynleri uyaran uzmanlar, çocukların cihazlarında ebeveyn kontrolü uygulamalarının kullanma zamanının geldiğini gösteren 7 işareti sıralıyor.



ONLINE OYUNLAR

ÇOCUKLARIN tanımadıkları bir sürü insan ile WhatsApp veya sosyal medya mecralarının anlık mesajlaşma uygulamalarından ziyade online oyunların içerisindeki mesajlaşma bölümlerinden iletişim kurduklarını belirten uzmanlar, "Oyun oynamanın verdiği haz ile iletişim kurdukları kişilerin yabancılar olduğu detayını, küçük yaştaki çocuklar önemsemiyor. Aileler çocuklarına, tanımadığı insanlara güvenmemesi gerektiğini sebepleri ile açıklamalılar. Bizim için kişisel olan telefon, adres, fotoğraf gibi içerik ve bilgileri bu yabancılar ile paylaşmamalarının özellikle öğretilmesi gerekiyor" uyarısında bulunuyor. "Ebeveyn kontrolü yazılımı, uygunsuz içeriği izlemenize, filtrelemenize ve daha iyi cihaz alışkanlıkları oluşturmanıza yardımcı olarak çocuğunuzun bilgisayarını veya mobil cihazını daha güvenli hale getirmeye yardımcı olabilir. Ancak bu seçeneği çocuklarınızın akıllı cihazlarında veya bilgisayarlarında uygulamaya başlamadan önce, iletişime açık olmanız ve yazılımın nasıl çalıştığını anlamanız önemlidir." Ebeveyn kontrolü yazılımları çocukların her online hareketini takıntılı bir şekilde izlemek veya mahremiyetlerini ihlal etmek için kullanılmamalıdır.



7 İŞARETE DİKKAT

1. Çocuklar genellikle kendi odalarına gizlice bir cihaz sokarlar veya cihazla ne kadar süre zaman geçirdikleri konusunda yalan söylerler. Bu davranış, bir dizi izlemek veya en sevdiği oyunu oynamak için cihazla daha fazla zaman geçirmek isteyen birçok çocukta görülebilirken, daha zarar verici davranışlara maruz kalındığını da işaret edebilir. 2. Çocuğunuz, sanal dünyaya daha fazla odaklanarak aile sorumluluklarını ve okul ödevlerini görmezden gelmeye başlarsa, belirli kurallar koymanız gerekebilir. 3. Çocuğunuz giderek daha fazla telefon veya tablet kullanıyorsa ve bu davranış aile dinamiğini değiştiriyorsa, ekran başında kalma süresi sınırlarını belirlemenin zamanı gelmiş olabilir. 4. Çocuklarınızın tarayıcı geçmişinde, yaşa uygun olmayan web sitelerine eriştiği ortaya çıkar. 5. Çocuğunuz, kendisini aileden izole eder ve cihazda uygunsuz anlık mesajlaşma uygulamaları bulunur. Bu durumda cihazdaki rehbere ve diğer etkinliklere erişmeniz gerekebilir. 6. Çocuklarınızın internette fazla paylaşım yapması, gerçek hayatta tanımadıkları yüzlerce arkadaşının olması ve tüm profil bilgilerinin herkese açık olması cihazların kötü kullanımına işaret edebilir. 7. Çocuklarınız ekran başında geçirdikleri zamanı uykuyla takas ediyorsa, odaklarını yeniden kurmalarına ve yaratıcılığı, iyi uyku düzenini ve daha iyi bir genel yaşam tarzını teşvik eden daha sağlıklı günlük aktivitelere başlamalarına yardımcı olmak için ekran sınırları belirlemenin zamanı gelmiş olabilir.