Hafta sonunun en yeşil adresi Tire

Yazın tadını doyasıya çıkardık. Sahil kentlerinde deniz, kum ve güneş eşliğinde bir yılın yorgunluğunu attık. Okullar açılıyor. Yaz tatili ne yazık ki bitti. Çoğumuz yaşadığımız büyük kentlere döndük bile. Önümüzde koskoca bir kış mevsimi var... Hemen karamsarlığa kapılmayın, tatil bitti ancak ailecek günübirlik kısa gezi rotaları sizi cezbedebilir. Tire'de tarih, turizm, doğanın en cömert hali iç içe... Medeniyetler beşiği bu kadim kent sonbahara çeyrek kala sizi çağırıyor. Öyleyse hafta sonu planımızı yapalım ve Haydi Tire'ye... İzmir'e yaklaşık 80 km uzaklıkta bulunan "Yeşil" Tire" size çok alternatifli seçenekler sunacak. Küçük Menderes'in bereketli toprakları üzerinde bulunan ilçe, güneyindeki Güme Dağları'nın eteklerinde kurulmuştur. Eski Tire diye anılan Güme dağının eteklerindeki bölgede mimari yapı büyük ölçüde korunmuştur. Yeni ve modern kent anlayışındaki Tire ise zengin tarihsel dokuya zarar vermeden gelişmektedir. Öyle ki Tire'nin dağlarından bal, ovalarından yağ akar.



5 BİN YILLIK KADİM KENT

Çağlar boyu coğrafyasının sağladığı olanaklarla birçok uygarlığa sahne olan Tire, zengin tarihe, kültürel ve ekonomik birikime sahiptir. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber M.Ö. 2000'li yıllarda tarih sahnesinde görülen Tire, Hititlilerden Lidyalılara, Roma'dan Bizansa, Aydınoğullarından Osmanlı İmparatorluğuna kadar varlığını etkin olarak sürdürmüştür. Tire; Hitit, Frigya, Liarihin zengin kültür mirasına sahip bir kenttir. Ne var ki, Tire tarihiyle ilgili belgesel bilgiler, Roma döneminden öteye, pek sağlıklı inmemektedir. Ya da diğer bir deyişle, milât öncesi 2000'le başlayan süreç, henüz sağlıklı bir zemine oturtulamamıştır. Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan Tire'nin batı köylerini de içine alan ve Bozdağa dek ulaşan Artemis Tapınağı Kutsal Toprakları, yüzlerce yıl, Tire'ye adeta bir kutsallık kazandırmıştır.



ZENGİN TARİHİ YAPI

Roma dönemine ait belgesel zenginlik, Tire'nin bu döneme ait coğrafyasında ortaya çıkan arkeolojik belgelerden anlaşılmaktadır. Ünlü Roma İmparatorları Jül Sezar, Augustos ve Trian'ın, Tire topraklarından bir bölümünü Artemis Tapınağı'na bağışladıkları, belgelerden anlaşılmaktadır. Tire Müzesi'nde, bu tapınağa ait arazilerden elde edilen bulgular, geniş bir yer tutmaktadır. Ünlü coğrafyacı Strabon, ilk dönem sürecinde, Tire'nin yaslandığı Güme Dağı'nın mabetler zenginliğinin yanı sıra iki dinin de kutsallığını simgeleyen üzüm bağlarıyla donandığını ve bu üzümlerden yapılan şaraplarının ününü anlatır. Küçük Menderes Ovası için ise, "Efes Artemis'in, Kutsal Toprakları'nın çevrelediği bir bahçe gibidir" demiştir.



MİLAT AYDINOĞULLARI

1310 yılında Tire Aydınoğulları yönetimine girmiştir. O dönemde Tire'den su kanalları ile sulanan bahçeler içinde güzel bir belde, mabetler ve medreseler şehri olarak söz edilir. Aydınoğlu Gazi Mehmet Bey, Tire ve çevresinin yönetimini Süleyman Beye vermiştir. Süleyman Bey, savaştan hoşlanmayan sorunların akıl ve bilimle çözülmesini isteyen bir devlet adamıydı. İbn-i Melek Medresesi'ni maddi olarak gözetmiş bu medresenin avlusundaki türbede yatmaktadır. Aydınoğlu İsa Bey zamanında başkent Tire olarak belirlenmiştir. nakledilmiştir. 1390 yılında Yıldırım Beyazıt, Aydınoğulları beyliğine son vermiş, Aydınoğlu İsa Beyin kızı Hafza Hatun ile evlenmiştir.

FATİH'İN GEMİLERİNİN URGANI TİRE'DEN GİTTİ

Özellikle Türk egemenliğinde Türk-İslam medeniyetinden ve bizlerden önce bu topraklarda yaşayan uygarlıkların belirgin öğelerinden nasibini fazlasıyla alan kent, bir mozaik içinde günümüze ulaşmıştır. Ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Şehr-i Muazzam" olarak tanımladığı kentin tarihçesi 5 bin yıl öncesine kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli ve büyük şehirlerden biri haline gelen Tire, özellikle dokumacılık alanında büyük ün yapmıştır. Ordunun ihtiyaç duyduğu urganlar ve Yeniçerilerin iç çamaşırları yıllar boyu Tire'nin ünlü tezgahlarında üretilmiştir. İstanbul'un fethi sırasında da Fatih'in gemilerini Tire urganıyla çekip Haliç'e indirdiği bilinir.



YEMEDEN DÖNME

Yöresel yemeklerin mutlaka tadılması gerekiyor. Ünlü "Tire Şiş Köfte ve Tandır Kebabı" yörenin en bilindik lezzetlerinden. Lor peynirinin üzerine gezdirilmiş karadut reçeli güzel bir yemeğin finali olabilir.



GEZMEDEN DÖNME

Kentin eski tarihi dar sokaklarını, muhteşem güzellikteki tarihi evlerini, konaklarını, türbelerini, inanç zenginliklerinin sembollerinden havralarını, ayazmasını, hanlarını, hamamlarını, camilerini, içinde el yazması kitapların yer aldığı tarihi Necip Paşa Kütüphanesini ve Tire Arkeoloji ve kent müzelerini mutlaka gezip görün. Arap Pınarı, Paşa Çeşmesi, Balım Sultan, Gölet gibi mesire alanları her mevsim ayrı bir güzel. Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı pazarı olan "Salı Pazarı" sayısız seçenekler sunuyor. Kadınların ürettikleri iğne oyaları, danteller, yemeni ve kanaviçelerin modası hiç geçmiyor. Ev yapımı organik pekmezler, zeytinyağları, reçeller, koruk ekşileri, turşular bu pazarın değişmeyen ürünlerinden. Keçecilik, urgancılık, nalıncılık, semercilik, kalaycılık, ahşap oymacılığı, Beledi dokuma, el sanatları çarşısının yaşatılan geleneklerinden.



Nadir UYSAL