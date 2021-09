Kuzey Ege’nin 5 yıldızlı lezzetleri

Denizin deniz koktuğu, rüzgar tınılarının kulaklarınızda tatlı bir melodi gibi fısıldadığı, yeşilin bütün renklerini, mavinin en güzel tonunu barındıran Ayvalık, kilometrelerce uzanan altın renkleri kumsalı ile yerli ve yabancı turistin Kuzey Ege'deki adresidir. Bu hafta bir kültürün, geleneğin adı Temizel ailesinin kuşaktan kuşağa aktardığı tecrübenin ürünü olan Sarımsaklı'daki Grand Temizel Otel'deyiz. Grand Temizel Hotel, Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın en büyük, Çanakkale-İzmir sahil bandının da ilk beş yıldızlı oteli. Sarımsaklı'nın kadife misali yumuşacık, altın sarısı kumsalında çok özel bir plajda yer alan Grand Temizel, Ayvalık'ın en lüks ve kaliteli otellerinden biri. Otelin temelleri 1990'da atılmış, 30 bin metrekare alana kurulu 275 odalı bir tesis. Ayvalık Körfezi'nin en gözde binalarından biri olan Grand Temizel, konuklarına unutamayacakları bir tatil deneyim yaşatmak için her türlü imkânı sunuyor. Körfezin göz kamaştırıcı manzarasına hakim olan otel, oldukça merkezi bir konumda. Marka olmak öyle kolay değildir, zaman, tecrübe, emek, çaba ister. Arkasında disiplin ve standardizasyon yatar. 'Bir firmanın öz sermayesi nedir?' diye sorulduğunda ilk akla gelenler 'nakit parası, binası, arsası ve ekipmanı' olur. Ancak aslında en önemli sermaye firmanın kendi iş alanındaki bilgi birikimi tecrübesi ve bu kaynağı kullanış şeklidir. Globalleşen rekabette öne çıkmanın yolu tüketicinin zihninde farklılaşabilmekten geçer. Çünkü müşterilerinizin sizi tercih etmesi için nedenler sunmalısınız. "Benim markamı eşsiz ve benzersiz kılan nedir?" Sorusuna yanıt vermelisiniz.



KUSURSUZLUK ARAYIŞI

1965'te baba Mehmet Temizel tarafından İstanbul Topkapı'da iki otelle başlayan Temizel Otel işletmeciliği 1982'de Avşa Adası'nda devam etmiş. Şimdi, Temizel grup, üçüncü kuşak yönetiminde yepyeni vizyon, bakış açısı ve Temizel değerleri ile kurumsal bir yapıyla yoluna devam ediyor. Grand Temizel, hizmet kalitesinden ve standartlarından ödün vermeden turizm sektöründe bölgedeki lider konumunu faaliyet gösterdiği bütün sektörlerde devam ettiriyor. Değerleri; müşteri memnuniyetini temel alan hizmet anlayışıyla hareket ederek, çalışanların memnuniyeti, teknolojiyi ve kazançlarını yatırımlar doğrultusunda kullanmak. Grand Temizel, mükemmeliyeti hedef alan hizmet anlayışıyla konuklarına kusursuz bir konaklama deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Konforun her türünü sunan işletmedeki konaklamalarınızda kendinizi evinizdeki kadar rahat hissedip, lüks otel konforunu doyasıya yaşayabilirsiniz. Grand Temizel dünyası konaklamayı sınırsız yaşam aktiviteleriyle zenginleştirir. Türk ve Osmanlı mutfaklarından en güzel seçimlerle yemeiçme kültürünün tadına varırsınız.



ÇOCUK DOSTU KONAKLAMA

Çocuklar Grand Temizel'in en özel konuklarıdır. Onların mutlu ve keyifli bir tatil geçirmesi için her şeyin düşünüldüğü otelde eğitici aktiviteler, eğlence, özenle seçilmiş; besleyici yiyecek ve içeceklerden oluşan menüler, bakım hizmetleri huzurunuza huzur katar. Grand Temizel'de sporun enerjik ritmini tüm hücrelerinize kadar hissedersiniz. Düğün, davet, doğum günü gibi özel günleriniz de zenginleşir. Kalitesi ve kusursuzluğu unutulmaz günlerinize masalsı bir ambiyansla renk katar. Bir tatilde istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz imkanlara sahip. Rahatınız ve konforunuz için tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Denize sıfır Dünyanın en ünlü Kumsalları arasındaki Sarımsaklı'da özel plaja sahip olup ayrıca çok büyük açık yüzme havuzuna sahiptir. Mavi bayraklı kumsalı, masmavi denizi, manzarası, amfitiyatrosu, aquaparkı ve mutfağıyla fark yaratıyor.



OSMANLI MUTFAĞI

Grand Temizel, Kovid-19 kriterleri kapsamında istenen koşulları yerine getirerek "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazandı. Tesise ait plaj da bir kez daha Mavi Bayrak Ödülü'ne değer bulundu. Yemeklerde tazelik doğallık ve kalite ön planda. Ayvalık yöresine has zeytinyağıyla Ege otlarından yapılan yemek ve mezeleri damak çatlatan türden. Ana yemek olarak Osmanlı ve Türk mutfağından değişik lezzetler sunuluyor. Her gün en az iki çeşit ızgara, Balıkesir yöresinin kıvırcık kuzularından yapılan ızgara ve et yemekleri ikram ediliyor.



AİLENİN YENİ ÜYESİ

Bu arada, Grand Temizel ailesinin yeni üyesi 'Ramada Plaza by Wyndham Rize' geçtiğimiz yıl hizmete girdi. 290 oda kapasiteli tesis, şehrin ilk ve tek uluslararası oteli konumunda. Çeşitli büyüklüklerde 12 adet toplantı salonu, 1 adet son teknoloji ekipmanlarıyla donatılmış 550 kişilik auditorium, özel geceler ve eğitim toplantıları için tasarlanmış 350 kişilik balo salonu bulunan tesis, 5 bin metrekare büyüklükteki spa merkeziyle de misafirlerine geniş alternatifler sunuyor.



Son söz; Grand Temizel Otel Ayvalık'ta turizmin kalbi olan ve standartları belirleyen 12 ay açık bir otelidir. Müşterilerinin oteli tekrar tercih etmelerinin oranı yüzde 80'dir. Bu oran bile Grand Temizel otelin müşterinin memnuiyetini kalitesini ortaya koymaktadır