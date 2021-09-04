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Haberler Cumartesi Mücevher çantalar

Mücevher çantalar

Mücevher çantalar

4.9.2021

Bu sezon taşlı aksesuarlar bizleri bekliyor. Kadınların vazgeçemediği aksesuarların başında ise çanta gelir. Özellikle son yıllarda moda olan taşlı çantalar kadınların vazgeçilmez parçası oldu. Geçen sezon Prada'nın çıkardığı taşlı model bu sezona da damga vuracak gibi. Birçok markada karşımıza çıkan taşlı çantalar, gece stilimizin dışında günlük stilimize de etki edecek kadar trend olmaya hazırlanıyor. Özellikle spor kıyafetlere biraz renk katmak isterseniz bu taşlı modellerden birini stilinize ekleyebilirsiniz. Modada parlak bir yıl bizi bekliyor.

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