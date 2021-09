Fuarın memleket hasreti gideren mutfağı

İzmir 5 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Köylerini memleketlerini eğitim ve iş olanakları gibi çeşitli sebeplerden terk etmiş insanların birleşme noktasında yöresel lezzetlere büyük bir özlem var. Memlekete ait bir koku, bir lezzet tanıdıkları etrafında toplayıveriyor. Tanıdık lezzetleri arayanların yanında farklı tatlar denemek isteyenleri de kendine çeken İzmir Enternasyonal Fuarı'nın en nefis noktası olan yöresel lezzetler alanı, bu yüzden her yıl olduğu gibi bu sene de fuar ziyaretçilerinin en uğrak yeri olmayı başardı.

Ağırlıklı olarak Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi'ne ait yemeklerin ve tatlıların yer aldığı stantlara gelen vatandaşlar, birbirinden nefis yiyeceklerin arasında seçim yapmakta zorlandı. Gün boyu açık olan ve kapanış saatine kadar hizmet verilen alanda, bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Fuar içerisinde dolaşırken acıkan ziyaretçiler, her bölgeden nefis yemeklerin sunulduğu alanda lezzet molası verdi. Yeme içme alanlarının yanı sıra yöresel ürün satışlarının da yapıldığı fuarda, Erzurum, Hatay, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Konya, Trabzon, Bolu, Erzincan, Kilis, Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Uşak, Aydın, Manisa ve Muğla mutfaklarından seçkin örnekler yer alıyor.

YÖRESEL LEZZETLER ALANINDA NELER BULUNUYOR?

● Uşak: Tarhana ● Adana: Adana kebabı ● Ankara: Ankara Tavası ● Bursa: İskender, İnegöl köftesi, höşmerim ve kestane şekeri ● Hatay: Künefe, kağıt kebabı, semirsek, kabak tatlısı ● Konya: Etli ekmek, fırın kebabı, Tatar böreği, ● Manisa: Manisa kebabı ● Urfa: Urfa kebabı ve şıllık tatlısı ● Trabzon: Akçaabat Köftesi, ● Diyarbakır: Kaburga dolması, ● Erzurum: Cağ kebabı ve cevizli kete ● Antep: Et sarması, islim kebabı, ciğer tavası, kazan kebabı ve tike kebabı ● Maraş: Çullama ve sölemek ● Muğla: Çopur, üzüm köftesi ● Sakarya: Kaşnuka ● İzmir: Kokoreç, zeytinyağlı yemekler ve yöresel otlardan hazırlanan börekler

SEMIRSEK TARIFI

3 su bardağı un, 1 paket instant maya ve tuzu geniş bir kapta harmanlayın. 1.5 su bardağı ılık suyu ekleyip karıştırarak yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur için su veya un ilavesi yapın. Üzerini örterek 1 saat mayalanmaya bırakın. 1 soğanı yemeklik doğrayıp 150 gr. kıyma ile birlikte orta ateşte suyunu çekinceye kadar kavurun. 1 su bardağı pirinci ekleyip 5 dakika kavurmaya devam edin. 1.5 su bardağı sıcak su ilave edin ve kısık ateşte kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Tuz, karabiber, kırmızı pul biberi ekleyip soğumaya bırakın. Hamurdan parçalar kopartıp unlanmış zeminde merdane ile küçük bir tabak büyüklüğünde açın. Bir tarafına pirinçli harçtan yerleştirip yarım ay şeklinde kapatın ve çatalla kenarlarına bastırın. Kızgın yağda kızartın. Ilık servis yapın.

TIKE KEBABI

Bir tepsiye 1 kg kuşbaşı kebaplık et, 100 gr doğranmış kuyruk yağı, yarım yemek kaşığı domates ve 1 yemek kaşığı biber salçası, toz kırmızıbiber ve tuzu koyun. Terbiyenin karışmasına yetecek kadar az su ilâve ederek iyice karıştırın. Terbiyeye bulanmış etleri bir gece veya en az birkaç saat serin bir yerde bekletin. Böylece terbiyenin lezzeti ete geçer ve et yumuşar. Mangalın boyuna göre şişlere et ve kuyruk yağını dizin. Her şişe yaklaşık 7-8 parça et ve aralara 2-3 parça küçük kuyruk yağı denk gelmesi gerekir. Harı geçmiş kömür ateşinde devamlı aynı yönde çevirerek pişirin. Karabiber bu kebaba yerken eklenir. Pide içinde maydanoz piyazı ile birlikte servis yapın.

ÇULLAMA

500 gram bastık. Bastığı özel beze sarılı bir şekilde aldıysanız, ilk yapmanız gereken ters çevirerek mutfak tezgahına sermektir. Ardından bir bez yardımıyla ıslatın. Bezi kenarlarından çekin ve boşluk kalmasına özen gösterin. Bastığı ters çevirerek elinizle bezden ayırın. Bu yöntem zor gelirse, kuruyemişcilerden veya büyük marketlerden hazır bastık satın alabilirsiniz. Bastığın üzerine un serpiştirdikten sonra, enlemesine kesin. Kestiğiniz uzun bastık parçasını elinize alın ve üçgen şeklinde 2-3 kez sarın. Ortasına hafifçe açın ve çekilmiş antep fıstığı ile doldurun. Fıstığı koyduktan sonra sarma işlemine devam edin ve muska şekli verin. Tüm bastıkları aynı işlemden geçirerek bir tabağa alın. Bir kasede 2 yumurta, 2 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı yoğurt koyarak karıştırın. Bu esnada tavaya sıvı yağ dökerek ısıtmaya başlayın. Farklı bir tencerede 3 su bardağı su, 3su bardağı şeker ve yarım limon ile şerbeti hazırlayın. Şerbet kaynamaya başladığında ocaktan alın ve soğuması için kenarda bekletin. Hazırladığınız muskaları önce yumurtalı, unlu karışıma bulayın. Ardından sıvıyağda arkalı önlü olacak şekilde kızartın. Tüm çullamaları kızarttıktan sonra, maşa yardımıyla şerbete batırın çıkartın. Daha sonra servis tabağına alın. Hazırladığınız çullamaların üzerine antep fıstığı ve Maraş dondurması ekleyerek servis edin.

KASNUKA

3 yumurta ile 1 su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt ve 1 su bardağı yoğurdu çırpın. 1 su bardağı un, 1 su bardağı mısır unu, 1 paket kabartma tozu, 2 çay kaşığı tuz, 1'er çay kaşığı karabiber ve kırmızı toz biber ekleyip karıştırın. Küçük küçük doğranmış 2 adet pırasa ile rendenin kalın tarafıyla rendelenmiş 2 adet havucu ekleyip spatula ile karıştırın. Karışımı hafifçe yağlanmış borcama yayıp üzerini düzeltin. Susam (isteğe bağlı) çörek otu serpin ve 170 derecede ısıtılmış fırında üzeri güzelce kızarıp içini çekene dek (yaklaşık 40 dk) pişirin. Hafif soğuyunca dilimleyip servis edin.

ERCAN AKGÜN