Hünerli eller ayakkabı fuarında

KARABAĞLAR Kaymakamlığı bünyesinde, İlçe Kaymakamı Sayın Cemil Özgür Öneği'nin öncülüğünde, Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği - EGEAYSAD işbirliği ile hayata geçirilen Saraciye ve Sayacılık Atölyesi'nin kursiyerleri, Shoexpo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda yerini aldı.

İlçede istihdam fırsatlarının arttırılmasına yönelik, İŞKUR destekli açılan "Kesim ve Saraciye" kursuna devam eden hünerli ve azimli eller, kısa zamanda ürettikleri birbirinden güzel ürünleri fuar raflarında sektörle buluşturmanın heyecanını yaşadı. İlçe Kaymakamı Sayın Cemil Özgür Öneği'nin eşi Özlem Öneği ve beraberinde Karabağlar Gönül Elçileri'nin ziyaretlerinde çalışmaları hakkında bilgi veren kursiyerler; bu sektörde yer almaktan duydukları heyecan ve mutluluğu ifade ettiler.

İçişleri Bakanlığı En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi eğitimlerine katılan Karabağlarlı annelere hediye edilmek üzere proje logolu deri bileklikler de üreten, "Bağımlılıkla Mücadelede Biz de Varız" diyerek projeye dikkat çeken, el emeği çanta ve bilekliklerini takdim eden kursiyerlere teşekkürlerini ileten Öneği, kadınlarımız ve gençlerimizin daha güzel yarınlara erişebilmesi için her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

■ MELİH DEMİRTAŞ