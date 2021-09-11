Kişisel gelişim için dinlemek bile yeter

Mevlana'dan 'İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin Hayır Ara', Jules Payot'tan 'İrade Eğitimi' ve Acar Baltaş'tan 'Hayatın Hakkını Vermek' gibi pek çok kişisel gelişim kitabı Audioteka'nın sesli kitap arşivinde meraklılar bekliyor

EN ÇOK OKUNAN SUFİ

"Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Sen adanmış ve yanmışsan bu uğurda, aşk sana uzak değil." Dünyanın en çok okunan sufisi Mevlana'nın "İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin Hayır Ara" kitabı "Allah'a ulaşacak pek çok yol var. Ben Aşk'ı seçtim..." diyerek bir "adanmışlık" metaforunu okurun karşısına koyuyor. Aşkla değer bulan hayat penceresinden kâinatın sonsuz sırlarına uzanan bu eşsiz yolculuk Cüneyt Cakova'nın sesiyle dinleyicileriyle buluşuyor.

DERİNLEŞEBİLEN DÜŞÜNCE

Jules Payot'un özellikle gençler için kaleme aldığı 'İrade Eğitimi' kitabı entelektüel ilerlemenin önündeki engelleri, zihinleri gündelik işlerle oyalamanın zararını ve derinleşebilen düşüncenin önemini anlatıyor. Payot, fikir ve duyguların irade üstündeki etkisini de gündeme getirerek tembelliğin, sefil tutkuların ne derece zarar getireceğini de bir eğitimci olarak gayet net bir şekilde gözler önüne seriyor.

GENELGEÇER KABULLER

Acar Baltaş tarafından kaleme alınan 'Hayatın Hakkını Vermek' kitabı ise hangi yaşta olunursa olunsun, hepimizin hayatı ve kendimizi tamamlamaya çalışmamızı ele alıyor. Anlam arayışındaki bir yaşamın, her zaman yapım aşamasında olduğunu anlatan Acar Baltaş, okurlarına eşlik ederek hayatları değerlendirme fırsatını sunuyor. Baltaş, bilimsel araştırmalardan da yararlanarak genelgeçer kabulleri sorguluyor ve uzun yaşam hakkındaki doğruları, bireyi mutluluğa götüren ilkeleri geniş bir perspektifle ele alıyor.