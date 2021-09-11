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Haberler Cumartesi Püsküller sokaklara dökülüyor

Püsküller sokaklara dökülüyor

Püsküller sokaklara dökülüyor

11.9.2021

Geçtiğimiz yıllardan bu yana sürekli olarak karşılaştığımız bir moda akımı olan püskül, elbiselerde, pantolonlarda, ayakkabılarda, çantalarda ve her türlü giyside karşımıza çıkıyor.

Kısa süre içerisinde hayatımıza yerleşen bu püskül modası, daha da ileriye gidecek ve her türlü giyside sıklıkla kullanılacak gibi görünüyor. Yazın kendini gösteren püsküller bu sefer aksesuarlara ve montlara kadar sıçramış durumda.

Tüm markaların koleksiyonlarında karşımıza çıkan püsküller bu kışın en önemli trendlerinden biri! Özellikle püsküllü bir deri ceket hayatınızı kurtarabilir.

FULYA TANYOL

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