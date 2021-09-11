Seyran Sofrası’nda güneşi uğurlamak

Eskiden Rumlara ev sahipliği yapan Ayvalık, sokaklarında dört binden fazla tarihi ev bulunduruyor. Turistlerin gezmeyi en çok sevdiği yerlerden biri olan bu sokaklar, nostaljik havasıyla insanlara tarihini sunuyor.

Ayvalık ilçesine bağlı 22 tane ada bulunuyor ve en büyükleri Cunda Adası. Ayrıca, adaya bağlanan köprü Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü olma özelliğini taşıyor. Ülkemizin en önemli zeytin üretim merkezi de burada yer alıyor. Zeytinyağı üretiminde de üst sıralarda bulunan Ayvalık, ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyor.

DÖRT BİR YANDAN AKIN

Ayvalık'ta görülmesi gereken yerlerden birisi de Ayvalık ilçe merkezinin 10 km güney batısında bulunan, Küçükköy mahallesine bağlı olan Şeytan Sofrası. Hem hikayesi hem de muhteşem manzarası ile insanları büyüleyen Şeytan Sofrası, gün doğumu ve gün batımını izlemek için mükemmel bir yer. Akşam olurken gökyüzünün aldığı renkleri seyretmek çoğu insana huzur verdiği için o saatlerde aşırı bir kalabalık söz konusu oluyor.

Hem yurt dışından hem de yurt içinden binlerce turist akın ediyor. Özellikle yerli turistlerin kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ettikleri görülüyor. Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli plakalar görüyorsunuz. O yüzden biraz daha erken gidip yer tutmakta fayda var.

BÜYÜLEYEN MANZARA

Tepeye çıktığınızda sizi muhteşem bir manzara karşılayacak; sonsuza kadar uzanan bir deniz ve karşınızda irili ufaklı bir sürü ada... Bu tepe, eski bir lav birikintisinden oluşmuş ve yuvarlak bir görüntüsü olduğu için sofraya benzetilmiş. Buraya gelenlerin ziyaret etmeden geçemediği yer ise şeytanın ayak izi şeklindeki çukur. Bu çukur tepenin en ucunda bulunuyor ve demir parmaklıklarla çevrili. Çok rüzgârlı olan bu noktada insanlar bu çukura para atarak dilek diliyor ve demirlere kırmızı kurdeleler bağlıyor.

ŞEYTAN SOFRASI'NIN HİKAYESİ

RİVAYETLERE göre bu hikaye farklılık gösteriyor ancak en yaygın bilinen hikayesi şöyle; Penelop isimli bir adam çok huzursuzluk çıkardığı için kovulmuş ve istenmeyen kişi olarak bu tepeye gelmiş. Bu tepede hayatını devam ettirirken halk da peşinden buraya gelmiş. Şeytan lakaplı Penelop, onu taşlamaya, yok etmeye gelen halka çok güzel bir sofra kuruyor. Halk bu sofrayı görünce her şeyi unutuyor ve ne var ne yok yemeğe başlıyorlar. Bu sırada Penelop da kaçıyor. Kaçarken ayak izi çukur oluşturuyor. Diğer ayak izinin ise İda Dağlarının eteğinde ve Midilli Adası'nda olduğu rivayet ediliyor. Bu yüzden burası o günden sonra herkesin başını döndüren o sofra ve Penelop'un lakabıyla anılmaya başlanmış. Şeytan Sofrası Tepesi adını böyle almış.

NASIL GİDİLİR?

AYVALIK merkezine 10 kilometre mesafede bulunan tepeye ulaşım için belirli saatlerde Sarımsaklı'dan minibüsler geliyor. Ancak buradaki taksilerle gidiş geliş anlaşması yapabilirsiniz. Sizi tepeye bırakan taksi gelmek istediğinizde aramanız için bir numara veriyor ve o numarayı aradığınızda aynı taksi ile Ayvalık'a dönüş sağlıyorsunuz. Özel araç ile gidişlerde navigasyondan faydalanabilirsiniz. Tepeye geldiğinizde giriş ücreti ödemeden burada manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Sadece tepede bulunan restoranlarda yiyecek içecek siparişi vermek ücret karışlığında olacaktır. Girişlerde ücret alınmıyor

NİDA ALADAĞ