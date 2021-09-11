Türkiye’nin ilk bandosunun tarihine yolculuk

TİRE'DE, araştırmacıyazar Yılmaz Göçmen 99'ncu yaşını kutlayan Tire Belediye Bandosu'nun geçmişini anlatan fotoğraf sergisinin açılışını yine tarihi bando ile yaptı. Restore edilen tarihi Kutu Han'da açılan sergi ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Tire Belediye Bandosu ile ilgili yakın zamanda "Yüzyıllık Notalar" adlı bir kitap yazdığını da hatırlatan Yılmaz Göçmen, "Elimdeki belge ve bilgileri kitapta okuyucularımla paylaşmıştım. Şimdi ise bandonun fotoğraflarıyla tarihte yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

İZ BIRAKAN BANDO ŞEFLERİ

Tire Belediyesi Armoni Bandosu'nun kurtuluş savaşından sona Türkiye'nin kurulan ilk bandosu olduğunu belirten Göçmen, "Atatürk'ü karşılamış bir bandodan bahsediyoruz. Bandonun bünyesinde yıllarca görev yapmış esnaf, çiftçi ve memurlardan oluşan müzisyenlerimiz var. Çoğu bu dünyadan göçüp gitti. Tek kuruş ücret almamışlar ama bir gün dahi vazifelerini aksatmamışlar.

Maddi çıkar gözetmeden ilçenin kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan bu insanların unutulup gitmesine gönlüm razı olmadı. İz bırakan bando şeflerimize de sergi de yer verdim. Yunan ilçemizden kaçtığı gün yani 4 Eylül 1922'de bando malzemelerini de arkasında bırakmış. Ali Çavuş'un, o enstrümanları alıp, iki arkadaşıyla birlikte Tire Bandosu'nu kurduğu biliniyor" dedi.

■ NADİR UYSAL