Üniversiteli “Frig Vega” yolların tozunu attı

TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılan toplam 227 takımdan sadece 56 takım pistte yarışmak üzere çağırıldı. İki aşamalı elemeden sonra Körfez pistinde yarışmaya hak kazanan takımlar arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Akümobil takımının tasarladığı ve ürettiği "Frig Vega" ile Gökbörü takımının tasarlayıp ürettiği "Gökbörü" isimli araçlar yer aldı.

YERLİ TASARIM "FRİG VEGA"

Final yarışlarına iki yıldır katılan Akümobil takımının tasarladığı ve ürettiği araçta; ana kategoride yer alan iki elektronik donanım, batarya yönetim sistemi ve yerleşik şarj ünitesi, alt kategoride yer alan ekipmanlardan ise araç kontrol sistemi, telemetri sistemi, izolasyon izleme sistemi ve batarya paketlemesi TÜBİTAK tarafından yerli tasarım olarak kabul edildi. Teknik kontroller sırasında dinamik sürüş testini 60 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayan Akümobil Takımı'nın uzun süren AR-GE çalışmaları sonucu ürettiği yerli ekipmanlar, Denetim ve Değerlendirme Kurulu (DDK) tarafından uygun bulundu ve kısa sürede teknik kontrol aşamalarını tamamlayarak yerli ürün etiketini almaya hak kazandı.

GÖZ YAŞARTAN DAYANIŞMA

İlk gün yarışlarında Akümobil aracının motorunda sorun çıkması üzerine Gökbörü takımının aracının motorunun aktarılması ile Akümobil takımı yoluna devam etmeyi başardı. Gökbörü takımımın yapmış olduğu fedakarlık ve dayanışma örneği ise iki takımın birlik ve beraberliğini perçinlemiş oldu. Süreç boyunca uzaktan ve yüz yüze olarak çalışmalarını sürdüren Gökbörü takımı 3 ay gibi kısa bir sürede aracı hazır hale getirdi. Çalışmalar süresince aracın en önemli parçalarından biri olan BLDC HUB motoru yerli ve milli imkanlar ile tasarlayıp üreten Gökbörü takımı, teknik kontrollerde yerlilik damgasını aldı. Teknik kontrollerde tüm aşamaları geçen Gökbörü takımı son anda yaşadığı bir talihsizlik sonucu final yarışlarına katılamadı.

■ İHSAN KARATAŞ