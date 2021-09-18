7’den 77’ye kitapların dünyasına yolculuk

DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN

● Yazar: Recep Tayyip Erdoğan ● Turkuvaz Kitap



BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabında, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Başkan Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor. Turkuvaz Kitap'tan çıkan ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca gibi dünya dillerine de çevrilmekte olan kitaptan elde edilen tüm gelir, AFAD'a bağışlanacak.



PETESRBURG ÖYKÜLERİ

Nikolay Vasilyeviç Gogol ■ Turkuvaz Kitap Tolstoy,

"Temiz bir kalp, büyüklüğe özenmeyen hassas, ürkek bir zekâ ve olağanüstü büyük bir yetenek," olarak tanımlamıştı Gogol'u. Petersburg Öyküleri adlı bu kitapta büyük Rus edebiyatçının "Neva Bulvarı", "Burun", "Palto", "Portre", "Araba" ve "Bir Delinin Notları" adlı altı önemli öyküsü yer alıyor.



YÜZBAŞININ KIZI

Aleksandr Puşkin ■ Turkuvaz Kitap

Rus edebiyatının büyük yazarlarından Puşkin, aynı zamanda çok önemli bir şair. Bir başka dev edebiyatçı Gogol, Yüzbaşının Kızı için şunları yazmış: "Kalenin mütevazı komutanı, eşi, asteğmen, sadece bir tane topu olan kalenin kendisi, zamanın karmaşası ve sıradan insanların gönül büyüklüğü... Saflık ve sadelik bu romanda öyle yüksek bir seviyeye ulaşıyor ki, en gerçekçi eser bile karşısında yapmacık, karikatürize duruyor."



KAHRAMANIN ARDINDAN EROL OLÇOK KİTABI

Editör: Cevat Olçok ■ Muhit Kitap

15 Temmuz, Türkiye için yeni bir milattır. O gece gösterilen cesaret bugün bizim birlik ve bütünlüğümüzü sağlıyor. O gece ortaya koyulan fedakârlık bugün bize üç kıtaya yeniden açılma imkânı tanıyor. Mazlumların umudu olmaya devam ediyorsak, zulme uğrayanların hakkını gür bir sesle arıyorsak, kimsesizlerin, gariplerin, muhtaçların yardımına koşabiliyorsak, o gecenin sayesindedir. 15 Temmuz'u milletimiz nezdinde sıradanlaştırma, önemini yok sayma girişimlerinin hepsi, bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerdendir. Buna karşı daima teyakkuzda kalmalı, bu destanı gelecek nesillere aktarmanın gayreti içinde olmalıyız. Bu kitap, dostlarının ve yakın çevresinin tanıklığıyla Erol Olçok'un farklı yönlerini sizlere sunuyor.



KELİMELERİN SEYİR DEFTERİ

D. Mehmet Doğan ■ Muhit Kitap

Kelimelerin takip ettiği seyir aslında bizim kültür tarihimizin, medeniyet tarihimizin değişimini ve gelişimini anlamamıza, açıklamamıza yardımcı olur. Uzun yıllar dil üzerine yoğunlaşan, tâbiri caizse ömrünü dil dâvasına adayan, yaptığı çalışmalarla bu hayati konuya sürekli dikkat çeken D. Mehmet Doğan, Kelimelerin Seyir Defteri'nde hepimizi dilimiz üzerinde düşünmeye dâvet ediyor.

HAFIZA DENEN ŞEY

Yazar: Michele Mira Pons ■ Çizer: Edith Carron Turkuvaz Çocuk Kitap Bunların hepsi, hafızanın işi! Bir şiir ezberlemek ya da bir yabancı dil öğrenmek, yaz tatilinin en harika zamanlarını ya da üç yaşındayken bisikletten düşüşünü hatırlamak... İki hafta önce ne yediğini unutman da yine hafızan yüzünden. Hafıza anıları çözümler, düzenler ve oluşturur. Hafızanın birçok türü olduğunu biliyor muydun? Peki, seninle aynı zamanda büyüyüp geliştiğini?



KIZIL ELMA NERESİ?

Ömer Seyfettin ■ Turkuvaz Çocuk Kitap

Kızılelma ülküsünün peşinde bir halk, topuk seslerinin getirdiği bir düzen, yaşlı bir adamın savaşçı ruhu ve nasihatlerin paradan daha değerli olduğunu öğreten derslerle dolu bir hayattan sahneler... Yiğitlik, dürüstlük, sevgi, akıl ve kendini bilmek gibi değerlerin bir araya gelince insanlığı kurtaracağını gösteren, sürpriz sonlarıyla okuyanları şaşırtan, zekice yazılmış öyküler... Türkçemizin ustası Ömer Seyfettin sade, özgün ve çarpıcı öyküleriyle, kaleminin ne kadar güçlü olduğunu bizlere bir kez daha kanıtlıyor.