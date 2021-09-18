Bu okul fenomen yetiştiriyor

SOSYAL medya platformlarına içerik üretmek ve yeni fenomenler yetiştirmek amacıyla İzmir'in Bornova ilçesinde fenomen okulu açıldı. Rengarenk stüdyoların yer aldığı okulda dans, şan ve oyunculuk eğitimleri de veriliyor.

100 MİLYON İZLENME

SOSYAL medya yönlendirmelerinin yapıldığı ve proje ile anlaşmaların düzenlendiği okula, içerik üretmek ve izlenme oranlarını artırmak isteyenler başvurabiliyor.

■ Fenomen okulunun kurucusu İbrahim Vardar, "Sosyal medya artık profesyonelleşti. Pek çok firma, sosyal medya üzerinden reklam veriyor. Biz burada ürettiğimiz içeriklerle sadece "Tiktok" platformunda aylık 100 milyon izlenmeye sahibiz. 100 milyon insana ulaşmak çok ciddi bir rakam. Fenomen okuluna çok büyük bir ilgi var adeta telefonlarımız susmuyor. Görülmemiş bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Tepkilerden çok memnunuz" diye konuştu.

SPOR VE SANAT İÇİN

■ Sosyal medya fenomenlerinden Eda Nur Yön, "Sosyal medya platformu Tiktok'a yaklaşık 8 ay önce dahil oldum. Spor ve sanatı Türkiye'ye yaymak istiyorum. Bunun için bir kitleye sahip olmam gerekiyordu. Şu anda yaklaşık 2.2 milyon takipçiye sahibim. Onlarla çok güzel şeyler paylaşıyoruz. Fenomen okulunda sosyal medya için içerikler üretiyoruz" dedi.

EGİTİM VE EĞLENCE

■ İçerik üreticilerinden Büşra Yılmaz, "Ben Tiktok'u ilerleyebileceğim bir sosyal medya platformu olarak görmüyordum ama zaman içinde büyük gelişim gösterdim. Şu an 700 bine yakın takipçim var. Burada video içerikleri üretiyoruz, eğitim alıyoruz, eğleniyoruz ve anlaşmalar yapıp projeler oluşturuyoruz" diye konuştu. ■ Su Tihonova ise, "Sosyal medyaya büyük ilgi duyuyordum. Buradaki arkadaşlarla tanışınca Tiktok'a başladım. Ben genelde dans dışında videolar çekiyorum. İzlenme oranlarım oldukça yüksek" dedi.

MELİH DEMİRTAŞ