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Haberler Cumartesi Bu sezonun gözdesi sahte kürk çantalar

Bu sezonun gözdesi sahte kürk çantalar

Bu sezonun gözdesi sahte kürk çantalar

18.9.2021

Kürk çantalar, bu sezon gösterişli ve şık kombinlerin aksesuarı olacak. Koyun kürklü çanta modelleri içini ısıtan tasarımları ile öne çıkıyor. Genel olarak yumuşak formda tasarlanan koyun kürklü çantalarla kışa merhaba diyebilirsiniz. Stella McCartney, Michael Kors ve Balmain de podyumda shearling çanta tasarımları sergileyen markalar arasında. Özellikle renkli olanları ve clutch formları bu sezon her yerde karşımıza çıkacak! Bu sene kürklü sırt çantaları, kürklü omuz çantaları, kürklü clutch çantalar ve kürklü spor çantalar gibi birçok kullanımda kürk var.

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