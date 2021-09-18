Dünya düğün sektörü Çeşme’de buluşuyor

Wedding Style Awards September ile dünya düğün tekstili yeni sezona bugün Çeşme'de merhaba diyecek. İki gün sürecek olan etkinlik kapsamında 30 firma 2022 tasarımlarını 81 ilden gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra, 25 ülkeden gelen alıcılara da defilerle tanıtmış olacak. Wedding Style Dergisi editörü Nalan Oğuz tarafından organize edilen ve pandemi sonrası ülkenin en büyük ilk moda etkinliğinin ilk günü için bu akşam ünlü model Özge Ulusoy podyuma çıkacak.

25 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

Wedding Style Awards September'ın gala gecesinde ise yarın gerçekleşecek. Gala gecesinde ABD'li ünlü soul rock sanatçısı Della Miles sahne alacak. Koreograf Serkan Duman ve Gökhan Duman kardeşlerin sunumuyla iki gün boyunca solo, kapsül ve karma defileler, birbirinden başarılı modellerle muhteşem bir 2022 vizyonu sunacak. Türk Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim sektörünün en değerli üreticileri ile ABD, Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan, Kosova, Malta, Sırbistan İtalya, İsveç, Arnavutluk, Azerbaycan, İstail, Libya, İran, Irak, Filistin, Amman, Ürdün, Sudan, Pakistan, Mısır, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 20'nin üzerinde ülkeden yüzlerce ziyaretçinin Wedding Style Awards September 18-19 Eylül 2021 tarihinde Çeşme Altınyunus Otel'de gerçekleştirilecek. Onlarca ülkeden gelen dünyanın en önemli alıcı ve ara toptancı şirketleri çok önemli bir ticari hacim yaratacak.