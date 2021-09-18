Kışın kurtarıcısı: Siyah deri pantolon

Bu sezon sizi en çok kurtaracak parça deri pantolonlar. Deri pantolon giymek özellikle de gençler ve kadınlar arasında oldukça popüler. Gerçek deri olmasa da, onun gibi görünen daha uygun fiyatlı alternatiflerini de tercih edebiliyorlar. Her sonbahar jean pantolonlarınızdan başka bir tercih yapmıyorsanız yeni mevsim yeni bir başlangıç diyerek farklı pantolon modellerini tarzınıza uyarlayın. Bir kazak veya bir tshirt ile kombinleyebileceğiniz siyah deri pantolonlar sizi gündüzden geceye de taşıyabilir. Birçok kreasyon içerisinde yer alan modeller ile her türlü giyime uygun tercihler yapabilmek mümkün kılınmış diyebiliriz.

FULYA TANYOL