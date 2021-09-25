Bu kısın en hiti çikolata kahve

Bu kış heryerde karşımıza tek bir renk çıkacak o da bu sezonun tartışmasız en moda rengi olan kahverengi. Sonbaharın imza rengi olan kahve ve tonları dış giyimden, takımlara hatta elbiselere kadar bu sezonda yerini buluyor. Farklı tonları eşliğinde sade siluetlere sıcaklık katan bu renk, ton sür ton tarzına da oldukça uyumlu. Üstelik stilinize dahil edebileceğiniz pek çok parçayla da işbirliği yapmayı başarıyor. Bu tonlarda bot, çizme ve çanta kullanarak trende uyum sağlayabilirsiniz. Bu kış, dış giyimde de kahverenginin hatırı sayılır bir yeri var.

Film seti gibi: KOVBOY ÇIZMELERI

BU SEZONUN yükselen moda trendi haline gelen kovboy çizmesi, günlük sokak stilinin tartışmasız öne çıkan parçası haline geldi. Batı tarzı çizgilere sahip olan kovboy bot modelleri bu sezon kadınların favorisi. Sonbahar ayakkabı modellerinin en trend tasarımları arasında olan kovboy çizmeler ve botlar sizin de bu sezon dolabınızda olması gereken önemli bir parça. Kovboy botları en güzel midi boy etek ve elbiseler ile uyum sağlıyor. Streç kot ve taytlar ile de harika görünüyor. Siyah bir tayt, bluz ve uzun kovboy çizmenizi bir araya getirin. Rahatlık içinde şıklık yakalayabileceğiniz bir kombin. Aksesuarlarınız ve üzerinize alacağınız deri ceket ile kombinizi tamamlayıp günün tadını çıkarın deriz.

FULYA TANYOL