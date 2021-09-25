  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Engelsiz şefler

Engelsiz şefler

Engelsiz şefler

25.9.2021

Manisa'da Yunusemre Belediyesi bünyesinde yer alan Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Talu Çiftliği sahipleri Osman Talu ve Hikmet Oray Yalçın tarafından düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de hünerlerini sergiledi. Etkinliğe anneler Saadet Şeranoğlu ve Eda İplikçi de destek verdi. Masterchef yarışmacısı Selin Öztürk Aydın'ın öncülüğünde engelli çocuklarla birlikte çok güzel faaliyetler yaptı.

HAYATA BAĞLANIYORLAR
Anlamlı etkinlikte engelli bireylerin özel insanlar olduğu hissettirildi. Çocuklar sosyalleşme konusunda güzel işler yaptılar. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye engellilere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Saadet Şeranoğlu, "Yunusemre ilçemizde Mehmet Çerçi başkanımın öncülüğünde her engelli bireylerimize hayat boyu kurslardan faydalanma fırsatı veriliyor. Engelli çocuklarımız Manisa'da ilk olan ve Yunusemre Belediyesi tarafından yaptırılan Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezinde bireyler eğitim, spor, el sanatları konularında aktiviteler yaparak sosyal hayata adapte oluyorlar. Merkez sayesinde aileler de nefes almış oluyor. Başkanımız Mehmet Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ailelerin en büyük isteği Manisamıza engelsiz yaşam merkezinin yapılmasıdır. Etkinliğe destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir anne olarak çocuklarımızın Manisa'da varlığını daha çok hissettirmelerini sağlayıp, herkesin bu konuda farkındalığını sağlamaktır" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Engelsiz şefler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.