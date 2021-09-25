Engelsiz şefler

Manisa'da Yunusemre Belediyesi bünyesinde yer alan Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Talu Çiftliği sahipleri Osman Talu ve Hikmet Oray Yalçın tarafından düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler hem doyasıya eğlendi hem de hünerlerini sergiledi. Etkinliğe anneler Saadet Şeranoğlu ve Eda İplikçi de destek verdi. Masterchef yarışmacısı Selin Öztürk Aydın'ın öncülüğünde engelli çocuklarla birlikte çok güzel faaliyetler yaptı.



HAYATA BAĞLANIYORLAR

Anlamlı etkinlikte engelli bireylerin özel insanlar olduğu hissettirildi. Çocuklar sosyalleşme konusunda güzel işler yaptılar. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye engellilere verdiği destekten dolayı teşekkür eden Saadet Şeranoğlu, "Yunusemre ilçemizde Mehmet Çerçi başkanımın öncülüğünde her engelli bireylerimize hayat boyu kurslardan faydalanma fırsatı veriliyor. Engelli çocuklarımız Manisa'da ilk olan ve Yunusemre Belediyesi tarafından yaptırılan Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezinde bireyler eğitim, spor, el sanatları konularında aktiviteler yaparak sosyal hayata adapte oluyorlar. Merkez sayesinde aileler de nefes almış oluyor. Başkanımız Mehmet Çerçi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ailelerin en büyük isteği Manisamıza engelsiz yaşam merkezinin yapılmasıdır. Etkinliğe destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bir anne olarak çocuklarımızın Manisa'da varlığını daha çok hissettirmelerini sağlayıp, herkesin bu konuda farkındalığını sağlamaktır" dedi.

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