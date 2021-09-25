Osmanlı ve İslam tarihinin gizli hazinesi Tire’de

Dikkat, tarihin akışı değişebilir. Doğru bildiğimiz yanlış, yanlış diye bildiklerimiz ise doğru olabilir. Tireli tarihi obje koleksiyoneri Bayram Kaplan (56), 39 yıldır büyük bir titizlikle topladığı tarihi objelerin Osmanlı ve İslam tarihinin bilinmeyen gizli hazinesini gün ışığına çıkaracağını söyledi. İki bini aşkın objeye maddi açıdan paha biçilemediğini ifade eden Kaplan, Osmanlı ve İslam tarihinde ses getirecek bilinmeyen belge ve dokümanları izin verildiği takdirde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sergilemek istiyor.



KİRALIK KASADA SAKLIYOR

Başkan Erdoğan'ın şanlı tarihimiz ile yüce ecdadımıza sahip çıkan bir lider olduğunun altını çizen koleksiyoner Kaplan, "Günümüzde kimsenin bilmediği gizli tarih, bu belgelerde saklı. Siyonistler, Avrupa'da müzayede müzayede dolaşıp, Osmanlı'nın devlet yönetmedeki başarısının altındaki sırrı, tarihi eserlerinde arıyorlar. Bunun için tonlarca para saçıyorlar. Yetmiyor, tarihçi ve bilim adamları dünyada başka bir eşi benzeri olmayan Necip Paşa gibi kütüphanelerimize gelip, aylarca orijinal el yazması kitaplar üzerinde titiz araştırmalar yapıyorlar" dedi. Başkan Erdoğan'a büyük bir hayranlık duyduğunu ve diğer milletlerin böyle bir lidere sahip olmadıkları için hayıflandıklarını anlatan Kaplan, "Osmanlı ve İslam tarihin el yazması kitap, belge ve objelerini Cumhurbaşkanımızın desteği ile Beştepe'de sergilemek en büyük arzum. Amacım, gençlerimizin, Osmanlı tarihini gerçek belge, fotoğraf ve bilgilerle en doğru şekilde öğrenip, görmesini sağlamak" şeklinde konuştu. Sahip olduğu eşsiz nadide eserlerin çalınmaması için bankaların kiralık kasalarında sakladığını belirten Kaplan," Öncelikle, yaşadığım kent Tire'de sergi açmak istiyordum. Bunun için, büyük ve kapalı bir alana ihtiyacımız var. Ancak, güvenlik endişesi taşıyorum. Yine de ilçemde birkaç küçük sergi açtım" diye konuştu.





PİYER LOTİ'NİN EŞYALARI

Kaplan'ın, 2 bini aşkın parçadan oluşan koleksiyonunda, İslami ve tarihi belgelere dayanan el yazması kitaplar, Abdülhamit ve Abdülmecit ile ilgili belgeler, Tıp bilgini Şanizade Mehmet Ataullah Efendi'nin özel mektubu, Tire ve Kabe'nin bakım ve temizliği amacıyla gönderilmiş fermanlar, Osmanlı'nın yaman casusu ünlü sanatçı Fuad Mensi Dileksiz'in Osmanlı döneminde yaptığı resim ve rölyefler, Osmanlı ressamlarının tabloları, Piyer Loti'nin kişisel eşyalarından oluşan koleksiyon, Osmanlı ve Atatürk'ün sesinin kayıtlı olduğu taş plak başta olmak üzere Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi taş plaklar, gramofonlar, tarihi mobilyalar, İzmir ve Tire konulu tarihi fotoğraf ve kartpostallar yer alıyor.



KAYNAK'IN MEKTUBU

Koleksiyondaki parçalar arasında, 150'yi aşkın plağın yanı sıra seslendiren sanatçıların plak kapaklarındaki fotoğrafları da en az plakların kendisi kadar ilgi çekiyor. Eserler arasında, Atatürk'ün eski ve ünlü bir ses sanatçısına hediye ettiği baston ile bestekar ve yorumcu Saadettin Kaynak'ın Atatürk'e el yazısıyla yazdığı mektup da bulunuyor.

NADİR UYSAL