Kadınlar adını BREAK DANS tarihine yazdırıyor

Breaking kültürünün ABD'nin Bronx şehri sokaklarında 1970'li yıllarda doğduğu ve daha çok insanların kendisini ifade etme biçimi olarak yayıldığı biliniyor. Daha çok alt kültürde karşılık gören breaking kültürü, bugün kendisini hem müzik hem dansta; kadın ve erkeklerin denk seviyede yer aldığı bir konumda bulunuyor. Breaking arenasında Türkiye'de de günden güne artan kadın yetenekler uluslararası yarışmalarda öne çıkıyor.

KASTET İLHAM OLDU

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher bu alanda kadınların da bir o kadar başarılı olduğunu gösteren dans sahnelerinin başında geliyor. 2019'da 16'ncısı düzenlenen BC One Cypher Dünya Finali, Mumbai'de (Bombay) gerçekleşmişti. Final karşılaşmalarında, ülke finalistleri arasında art arda yapılan elemelerin ardından sona kalan 16 yetenek, Dünya Şampiyonu olmak için ter dökmüştü. Red Bull BC One Dünya Şampiyonu olarak ilk kez taç giyen Rus B-Girl Kastet, kadınların ilk kez yarıştığı yarışmada ismini tarihe yazmayı başardı. Kadınların breaking arenasındaki yükselişinin konu alındığı 'Rise of the B-Girls' isimli dans belgeseline de konu olan B-Girl Kastet, "Bu turnuvada beni teşvik eden şey kazanmak değil, dans etmek. Aklımdan geçen ve istediğim tek şey dans etmek. Çünkü beni en mutlu eden şey bu. Bu yüzden andan keyif almaya bakıyorum" diye konuşuyor. Her bir bölümde B-Girl dünyasının en başarılı temsilcilerinin konu alındığı 2 sezonluk 'Rise of the Girls' belgeseli Türkçe



TÜRKIYE AYAGI YARIN IZMIR'DE

Red Bull BC One Cypher Türkiye, bu yıl İzmir'de gerçekleşiyor. Türkiye'nin en yetenekli kadın ve erkek dansçılarının belirleneceği yarışma, yarın İzmir, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde saat 19.00'da düzenlenecek. Finalistleri ise daha önce dünya finallerinde yarışan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.



BÜYÜK FINAL POLONYA'DA

Dünyanın en prestijli teke tek breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Red Bull BC One Cypher Türkiye'nin ardından, dünya finali 6 Kasım 2021'de Polonya'da gerçekleşecek. Her ülkenin finalisti, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için yarışacak.