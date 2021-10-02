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Haberler Cumartesi TÜVIT Zarafeti

TÜVIT Zarafeti

TÜVIT Zarafeti

2.10.2021

Tüvit kumaşın kadın giyimiyle tanışması Mademoiselle Chanel'in sevgilisinin ceketini kendine adapte etmesiyle başlar. O günden itibaren tweed kelimesiyle özdeşlen markanın ayak izlerini 2022 Sonbahar-Kış podyumlarında birçok modaevi takip ediyor. Chanel kumaşı form oyunlarında kullanıp Dolce &Gabbana, Lanvin ve Emanuel Ungaro'yu da oyuna davet ediyor. Sonbahar döneminde tercih edilen ceketler, çeşitlilikleri ile boy gösterirken, sezonunun incisi tüvit ceketler oluyor. Tüvit ceketler, jean pantolonlarla modern şık bir görünüm vermektedir. Daha şık bir tarz istiyorsanız, stiletto ile kombin yapabilirsiniz.

Fulya TANYOL

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