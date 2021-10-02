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Haberler Cumartesi Zincirli çantalar

Zincirli çantalar

Zincirli çantalar

2.10.2021

ASİ zincirler bu kış sezonunda çantalarla buluşarak yeni bir moda akımını da peşinden getiriyor. Özellikle geçen sezon Bottega Venetta markasının çantası ile karşımıza çıkan bu trend bu sezon tüm markalarda karşımıza çıkıyor. Sokaklarda pek çok boyutunu görebileceğiniz zincir çanta modelleri farklı tarzları, şık tasarımları ve kullanışlı ebatları ile en çok tercih edilen çanta çeşitlerinden olacak. Zincir çantaların o kadar çok farklı desen, tarz ve tasarımı var ki! Biraz incelediğinizde siz bile şaşıracaksınız. Ünlü markalardan, pazarlara kadar pek çok yerde onlarca değişik zincirli çanta tasarımı görebilirsiniz.

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