Baba ocağında torunlara miras müze

TAVAS İlçesi'ne bağlı Nikfer Mahallesi'nde yaşayan İsmail Ünat, yıllarca Fransa'da ormancı olarak çalıştığını ve yurt dışında eski evleri alarak tadilatını gerçekleştirdikten sonra satarak geçimini sağladığını belirtti. Bir süre sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Ünat, atadan kalma tarihi değer taşıyan eşyaları çevreden topladığını anlattı. Bir süre sonra mahallede komşularının evini satın alan Ünat, tarihi yapısı bozulmadığı için burayı bir müze haline getirerek, torunlarına miras kalması için topladığı eşyaları buraya yerleştirdi. Müzeyi gezenler Nikfer Mahallesi'nin yüzlerce yıllık geçmişine yolculuk yapmış oluyor. İsmini ise 'Nikfer Kültür Evi' koyan Ünat, burayı gezmek isteyenleri özel olarak karşılıyor ve içerideki tarih yolculuğuna bire bir anlatarak eşlik ediyor.

"BİNİ AŞKIN ESER VAR"

Torunlarına miras olduğunu anlatan Ünat, "Müzemde bini aşkın eser var. Bunları ben köyden ve çevre köylerden topladım. Ben bunları topladıkça değere bindi ve fiyat olarak herkesin elinde değerlendi. Elimden geldiği kadarıyla toparladım ve değerlendirdim. Çocuklarıma, torunlarıma bir eser kalırsa ne mutlu bana" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP