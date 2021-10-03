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Haberler Cumartesi Burçların uğur taşları

Burçların uğur taşları

Burçların uğur taşları

3.10.2021

KOÇ:
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● YAKUT: Mutluluğu artırıcı etkisi olan yakut, bağışıklık sistemini de güçlendirir ve yaşamsal enerji verir.

BOĞA
● TURKUAZ: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● ZÜMRÜT: Sevginin güçlenmesine ve derinleşmesine yardımcı olan bu taş, sakinlik, huzur ve denge unsurlarını içerir.

İKİZLER
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● AY TAŞI: Lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olurken, duygusal dengenin sağlanmasında etkendir.

YENGEÇ
● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

ASLAN
● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.
● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.
● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.

BAŞAK
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
● SİTRİN: Dolaşım sistemini hızlandırarak tedavi edici enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.

TERAZİ
● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.
● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

AKREP
● OBSİDYEN: Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler ve bilinçaltındaki kaygıların azalmasına yardımcı olur.
● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.

YAY
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.
● SODALİT: Sinir sistemini güçlendirir ve kişiye sakinlik verir.

OĞLAK
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.

KOVA
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.
● ZİRKON: Uykusuzluk ve sindirim sistemine faydalıdır.

BALIK
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.
● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.

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