Burçların uğur taşları

KOÇ:

● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

● YAKUT: Mutluluğu artırıcı etkisi olan yakut, bağışıklık sistemini de güçlendirir ve yaşamsal enerji verir.



BOĞA

● TURKUAZ: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.

● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

● ZÜMRÜT: Sevginin güçlenmesine ve derinleşmesine yardımcı olan bu taş, sakinlik, huzur ve denge unsurlarını içerir.



İKİZLER

● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

● AY TAŞI: Lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olurken, duygusal dengenin sağlanmasında etkendir.



YENGEÇ

● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.

● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.



ASLAN

● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.

● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.

● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.



BAŞAK

● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.

● SİTRİN: Dolaşım sistemini hızlandırarak tedavi edici enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.



TERAZİ

● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.

● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.

● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.



AKREP

● OBSİDYEN: Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler ve bilinçaltındaki kaygıların azalmasına yardımcı olur.

● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.

● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.



YAY

● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.

● SODALİT: Sinir sistemini güçlendirir ve kişiye sakinlik verir.



OĞLAK

● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır.

● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.

● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.



KOVA

● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.

● ZİRKON: Uykusuzluk ve sindirim sistemine faydalıdır.



BALIK

● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.

● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.

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