Burçların uğur taşları

KOÇ:
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● YAKUT: Mutluluğu artırıcı etkisi olan yakut, bağışıklık sistemini de güçlendirir ve yaşamsal enerji verir.
BOĞA
● TURKUAZ: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● ZÜMRÜT: Sevginin güçlenmesine ve derinleşmesine yardımcı olan bu taş, sakinlik, huzur ve denge unsurlarını içerir.
İKİZLER
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● AY TAŞI: Lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olurken, duygusal dengenin sağlanmasında etkendir.
YENGEÇ
● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
ASLAN
● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.
● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.
● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.
BAŞAK
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
● SİTRİN: Dolaşım sistemini hızlandırarak tedavi edici enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.
TERAZİ
● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.
● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
AKREP
● OBSİDYEN: Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler ve bilinçaltındaki kaygıların azalmasına yardımcı olur.
● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
YAY
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.
● SODALİT: Sinir sistemini güçlendirir ve kişiye sakinlik verir.
OĞLAK
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.
KOVA
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.
● ZİRKON: Uykusuzluk ve sindirim sistemine faydalıdır.
BALIK
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.
● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● YAKUT: Mutluluğu artırıcı etkisi olan yakut, bağışıklık sistemini de güçlendirir ve yaşamsal enerji verir.
BOĞA
● TURKUAZ: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● ZÜMRÜT: Sevginin güçlenmesine ve derinleşmesine yardımcı olan bu taş, sakinlik, huzur ve denge unsurlarını içerir.
İKİZLER
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● AY TAŞI: Lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olurken, duygusal dengenin sağlanmasında etkendir.
YENGEÇ
● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.
● AKİK: Korkuyu engelleyen ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
ASLAN
● KUVARS: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar. Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.
● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.
● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.
BAŞAK
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
● SİTRİN: Dolaşım sistemini hızlandırarak tedavi edici enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.
TERAZİ
● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.
● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
AKREP
● OBSİDYEN: Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler ve bilinçaltındaki kaygıların azalmasına yardımcı olur.
● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
YAY
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● TOPAZ: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.
● SODALİT: Sinir sistemini güçlendirir ve kişiye sakinlik verir.
OĞLAK
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır.
● KAPLAN GÖZÜ: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.
● KEHRİBAR: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.
KOVA
● YEŞİM: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.
● LAL: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.
● ZİRKON: Uykusuzluk ve sindirim sistemine faydalıdır.
BALIK
● AMETİST: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
● PEMBE KUVARS: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.
● MERCAN: Yaşamsal enerji verir.
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