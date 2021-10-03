Papatyadan gelen güzellik

EVDE KOLAY PAPATYA SUYU TARİFİ

Aktarlardan alacağınız kurutulmuş papatyaları ya da doğadan topladığınız taze papatyaları kurutarak (sap kısımlarını temizleyerek, yıkadıktan sonra tomurcuk kısımlarını kullanabilirsiniz) su dolu bir cezveye ya da tencereye koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra bir süre tomurcukları demlemeye bırakın. Tüm bu süreçte tencerenin kapağının kapalı olması suyun buharlaşmaması için çok önemlidir. Demlendikten ve su yeteri kadar ılıdıktan sonra bir süzgeç yardımıyla süzüp, cam kavanoz ya da şişelere koyabilirsiniz.



PAPATYALI YÜZ MASKESİ

Siyah noktalar için:

■ 1 yemek kaşığı kurutulmuş papatya ■ 1 yemek kaşığı gül suyu ■ 1 yemek kaşığı nemlendirici krem ■ 3 çay bardağı su

YAPILIŞI: Papatyayı cezvede kaynatıp, demlemeye bırakın ve ılıdıktan sonra süzgeç yardımıyla süzün. İyice soğuduktan sonra kremi ilave edip karıştırın ve cildinize uygulayın. Yaklaşık 20 dakika bekledikten sonra soğuk su ile durulayın ve hazırlamış olduğunuz gül suyu ile cildinizi silin. 10 günde bir uygulayacağınız bu maske cildinizi tüm kirlerden arındıracak, soğuk su ile durulamanız ve gül suyunu tonik olarak kullanmanız ise maske ile açılan gözeneklerinizi sıkılaştıracak, siyah nokta oluşumunu engellemede yardımcı olacaktır.



CİLDİ BEYAZLATMAK İÇİN:

■ 2 yemek kaşığı papatya ■ 1 yemek kaşığı gül suyu ■ 1 yemek kaşığı bal ■ 2 çay bardağı su

YAPILIŞI: Kaynayan suyun içine papatyaları koyun, 8-10 dakika kaynattıktan sonra, süzgeç yardımıyla süzün ve soğumaya bırakın. Gül suyu ve balı ilave edip iyice karıştırın ve yüzünüze, boyun bölgenize uygulayın. 20-25 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile durulayın. Düzenli kullanımda ciltteki ton farklılıklarını giderir ve cilt tonunuzun açılmasını sağlar.