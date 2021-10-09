Antakya sofrası kuruldu

Swissotel Büyük Efes tarafından geleneksel "Bölgesel Lezzetler Köşesi", yeni sezona Antakya mutfağıyla başladı. Konuk şefler Mehmet Ali Aba ve Mehmet Ali Özkan'ın özel sunumuyla hazırlanan bölgeye has lezzetler, pazar gününe kadar müşterilerin beğenisine sunulacak. Şefler, fellah köftesi, Antakya tepsi kebabı, belen tava, çökelek salatası, patlıcan yoğurtlama ve zaatarın yanı sıra müşembek, Om Ali ve kömbe gibi özel tatlılarla da hünerlerini sergiledi.

■ ERCAN AKGÜN