  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Antakya sofrası kuruldu

Antakya sofrası kuruldu

Antakya sofrası kuruldu

9.10.2021

Swissotel Büyük Efes tarafından geleneksel "Bölgesel Lezzetler Köşesi", yeni sezona Antakya mutfağıyla başladı. Konuk şefler Mehmet Ali Aba ve Mehmet Ali Özkan'ın özel sunumuyla hazırlanan bölgeye has lezzetler, pazar gününe kadar müşterilerin beğenisine sunulacak. Şefler, fellah köftesi, Antakya tepsi kebabı, belen tava, çökelek salatası, patlıcan yoğurtlama ve zaatarın yanı sıra müşembek, Om Ali ve kömbe gibi özel tatlılarla da hünerlerini sergiledi.

■ ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antakya sofrası kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.