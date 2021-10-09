Büyük kurtarıcı: Beyaz gömlekler

Beyaz gömlek her ne kadar ofis atmosferine yakıştırılsa da birçok farklı kullanım seçeneğine sahip olduğu için her zaman kilit bir kıyafettir. Kadınların dolaplarında olmazsa olmaz parçalardan biri olan beyaz gömlek doğru parçalarla kombinlendiği takdirde çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Stilinizde beyaz gömleği yıldız kıyafet yapmak için yakasını ve bir-iki düğmeyi açık kullanın, kollarınızı sıvayın veya onları bileklere kadar uzun inmesine izin verin. Eğer takı ve aksesuarlarınızdan renkli modeller varsa takı ve eşarp gibi aksesuarlar için muhteşem bir arka plan oluşturur. Bu sezon sizin en büyük kurtarıcınız beyaz gömlekler olacak.

FULYA TANYOL