Ege’de sonbahar bir başka

BERGAMA

Deniz, kum ve güneş üçlüsü ile eğlenmeye biraz ara vererek ziyaret edebileceğiniz Bergama Ege'nin en önemli tarihi noktalarından bir tanesi. Hitit, Yunan, Roma, Bizans gibi dönemin en güçlü imparatorlukları etkisi altında tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar gelen Bergama bölgenin karanlık geçmişine ışık tutuyor.





URLA

İzmir'e 35 km mesafede yer alan Urla, Eylül ve Ekim ayında bir başka güzel oluyor. Sabahla öğle öğününün birleştiği bir brunch için en çok tercih edilen sayfiye bölgesi. Öğleden sonraları limanda yürüyüş yapabilir, akşamları sanatçıların ürünlerini sattıkları sokakta (Sanat Sokağı) keyifle dolaşabilirsiniz. Akşam ise bu sahil kasabasında sıra sıra dizilmiş restoranlarda Ege mutfağının en harika lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz.





DİKİLİ

Eğer Ege'de kalabalıktan uzak sakin bir tatil geçirmek istiyorsanız Bergama'nın sahil komşusu olan Dikili sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Göz alabildiğince uzanan yeşil deniz diyebileceğimiz ormanları ve krater gölleri ile dikkat çeken Dikili size ailenizle birlikte huzurlu bir sonbahar günü vadediyor.





CUNDA ADASI

Tarihi kiliseleri, daracık Arnavut kaldırımlı sokakları ve nefis gün batımı manzaraları ile Ege'nin kendine has güzelliklerine sahip tarihi noktalarından biri Cunda Adası. Cunda Adası'nın en güzel yanlarından biri de bu küçük bölge içerisinde hemen hissedebildiğiniz Rum etkisi. Adı her zaman Ayvalık ile birlikte anılan Cunda Adası, Ayvalık'a oldukça yakın bir konumda yer alıyor.



KAZ DAĞLARI

Yüksekliği nedeni ile kelimenin tam anlamı ile bir oksijen deposu olan bu alan daha çok trekking ve kamp alanı olarak tercih ediliyor. Özellikle sonbaharda tam bir görsel şölen sunan Kaz Dağları 800'den fazla bitki türünün bulunduğu Kaz Dağları Milli Parkı da bu alan içerisinde ziyaretçilerini bekliyor.





ALAÇATI

Alaçatı'ya gitmek için harika bir dönem... Arnavut kaldırımlarını sakinken turlamak, gecenin sessizliğinin tadını çıkarmak ve hatta akşam üstü hafif üşüten rüzgarlı restoranların denize bakan kıyılarında yemek eşliğinde sohbet etmek için nefis bir zaman. Ayrıca bu mevsim Alaçatı için sanat günleri anlamına da geliyor. Hem otel fiyatları da daha uygun.



ASSOS VE BEHRAMKALE

Behramkale, Çanakkale'nin Ayvalık ilçesine 17 km mesafede yer alan sevimli bir köy. Ege'nin doğal güzellikleri ile çevrelenmiş olan bu köyün Arnavut kaldırımlı taş sokaklarında, tarihi evlerle çevrili yollarında hoşça vakit geçirebilirsiniz. Bu tarihi alan içerisinde yer alan Assos Antik Kenti bir zamanlar bölgede hüküm süren, Lidya, Pers ve Roma imparatorluklarının günümüze mirası.



FOÇA

Foça, deniz, güneş kum üçlüsünden daha fazla anlam taşıyor Egeliler için. Bir kaçış noktası, özel gün güzergahı... Güneşli bir sonbahar gününde ise nefes almak için ailece vakit geçirilecek en güzel rotalardan bir tanesi... Ayrıca iki katlı Rum evleriyle çevrili sokakları da küçük bir çay molası vermek için iyi bir seçenek.



GELİBOLU

Hemen hemen her milletin tarihinde savaşlar ile ilgili anılar mevcuttur. Ege'de yer alan Gelibolu Yarımadası da Türk milleti için bir destanın yazıldığı noktalardan bir tanesi. I. Dünya Savaşı'nın en ateşli cephelerinden biri olan bu bölgenin tarihini yerinde yaşayabilirsiniz. Bu mevsim tarihi ve kültürel bir gezi yapmak için en uygun dönem.

MELİH DEMİRTAŞ