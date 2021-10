‘Flamenko var olma sebebim’

Jose Huertas Flamenko Topluluğu, Miguel de Cervantes'in dünya edebiyatına kazandırdığı ölümsüz eseri Don Kişot'tan sahneye uyarladıkları muhteşem bir gösteri ile 16 Ekim'de Cemal Reşit Rey'de sanatseverlerle buluşacak. Flamenko'nun duayenlerinden Antonio Gades ve Aida Gomez ile iş birlikleri yapan ve başarılarla dolu parlak kariyerine devam ederken kendi dans topluluğunu kuran Jose Huertas'ın sahneye koyduğu bu Don Kişot yorumu, "asil şövalyenin" yaşamını tüm yönleriyle ele alıyor. Don Kişot'un duygu dünyasını İspanyol folklorunu yansıtan müzik ve kostümlerle anlatan gösteri, Türkiye'de ilk kez sahnelenecek. Jose Huertas ile İstanbul'daki gösterileri öncesi yaşamı dansı ve Don Kişot'u konuştuk.

BİZDEN DAHA DELİ DEĞİL

● İlk kez Türkiye'de Don Kişot gösterinizi sergileyeceksiniz. Cervantes'in bu ölümsüz eserinin sizin koreografinizdeki dayanak noktası nedir?

Benim "Don Kişot" uyarlamam tamamıyla tarihteki o yalnız adama ve içinde boğulduğu deliliğe dayanıyor.



● Peki sizce bu gerçekten delilik miydi?

İnsanlığın geçirdiği evrimi göz önünde bulundursak bile Cervantes'in yarattığı bu karakter hiçbirimizden daha deli değil. Bugün bizim duygusal gelişim olarak adlandırdığımız duyguları yaşayan ve yansıtan bir karakter.



● Siz kariyeriniz boyunca birçok idol isim ve toplulukla da çalıştınız. Bu tecrübeler sizin kariyerinize nasıl katkı sağladı?

Antonio Gades, Aida Gomez gibi önemli isimlerle ve önemli topluluklarla çalıştım. Kendimi elbette çok şanslı hissediyorum. Onlara büyük bir şükran borçluyum. Hepsinin kariyerimde bir izi var ama benim kariyerimde çok büyük bir ize sahip olan isim, öğretmenim Antonio Gades'tir. Onun sanatsal yönlendirmelerini hala hissediyorum...

DANSA 6 YAŞINDA BAŞLADI

● Gelelim tekrar Don Kişot'a... Siz bu asil şövalyenin yaşamını siz nasıl yorumluyorsunuz?

Biz bu asil şövalyenin yaşamını dansın gücüyle aktarmaya çalışacağız. Belki Don Kişot kendi korkularını yenmek için rüzgârgüllerini birer canavar olarak görmek istedi. Belki de çok sevdiği eşinde saf sevgiyi aradı ya da sakin bir hayat sürebilmek için kendini deli bir adam gibi gösterdi. Sahnedeki Don Kişot'a izleyici karar verecek.



● Dans zor bir sanat dalı. Özellikle bir dans topluluğunu yönetmek ağır bir sorumluluk. Siz fiziksel ve zihinsel olarak yorulduğunuzda neler yapıyorsunuz?

Yatağıma koşuyorum. Çünkü iyi bir uyku zihinsel ve fiziksel sağlığımızı direkt olarak etkiliyor.



● Flamenko tek tutkunuz diyebilir miyiz?

Aslında sanatın her dalına tutkuyla bağlıyım. Dans etmeye 6 yaşında başladım. Sahne benim için yaşamın olmazsa olmazı. Flamenko ve dans benim hem işim hem de var olma sebebim.



● Jose Huertas dans topluluğu için neler söylersiniz? Sahnede nasıl bir ekip izleyeceğiz?

Topluluk 2011 yılında kuruldu. Dansçılar, teknisyenler ve prodüksiyon ile birlikte 20 meslektaşımız var. Onlar işlerini çok iyi bilen harika ve profesyonel insanlar. Hepimiz izleyicilerimize en iyiyi sunmak için çabalıyoruz.

Türkiye her yönüyle muhtesem bir ülke



● Türkiye'deki izleyiciler için bir mesajınız var mı? İstanbul gösterinizle ilgili nasıl hissediyorsunuz?

Türkiye'ye daha önce de gelmiştim. Kültürünü, yemeklerini, insanlarını çok seviyorum. Her yönden muhteşem bir ülke. Pandemi sürecinin başında gösterim iptal olmuştu şimdi sizlerle buluşacağım için çok mutluyum.