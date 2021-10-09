Gülşen
Bugün Ooze Venue'de sizlerle..
Pinhani
15 Ekim'de Ooze Venue'de sizlerle..
Haluk Levent
Türkiye'ye her geldiğinde izlenme rekorları kıran Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2021 yılında yıllar sonra ilk kez Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda 19.00'da Haluk Levent ile birlikte sahne almak ve Cumhuriyet Marşlarını söylemek üzere uzun bir aradan sonra yeniden ülkemize geliyor.
STAND-UP
Güldür Güldür
Ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show, bugün 21.00'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuşacak.
ÇOCUK TİYATROSU
Bremen Mızıkacıları
MAZLUM Tanhan'ın yönettiği Bremen Mızıkacıları tiyatro oyunu bugün ve yarın 16.00'da Gazi Ortaokulu'nda sizlerle...
Kırmızı Baslıklı Kız
Hepinizin bildiği Kırmızı Başlıklı Kız masalı, şimdi hiç bilmediğiniz yönleri ile bugün 13.00 Gazi Ortaokulu'nda sahneleniyor.
MELİH DEMİRTAŞ
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