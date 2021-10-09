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Haberler Cumartesi Simpsonlar podyuma çıktı

Simpsonlar podyuma çıktı

Simpsonlar podyuma çıktı

9.10.2021

Balencıaga, Paris Moda Haftası'nda defilesini bekleyen konuklarını küçük bir sürprizle şaşırttı. Marka, yeni koleksiyonunu The Simpsons karakterlerinin podyumda salınarak yürüdüğü özel bölümü ekrana getirerek tanıttı. Gvasalia'nın karikatür tasvirlerini içeren şovda, ön sırada Vogue'un Anna Wintour'unun çizgi film versiyonlarını ve ayrıca Balenciaga hayranları Kanye West ve Kim Kardashian da yer alıyor. Film boyunca karakterler, markanın cesur ve pahalı tasarımları karikatürize ediliyor. Örneğin Marge, büyük boy omuz vatkaları olan muhteşem yeşil bir elbise giyiyor ve vatkalar yüzünden kapıdan zar zor geçiyor. Tüm bu kostümler aslında İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonuna ait gerçek parçalar.

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