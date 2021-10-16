Geçmişe yolculuk: Korseler

Korseler, korse kemerler ve korse büstiyerler... Yükselen trend korse modasına hazır mısınız! Beyonce, Lady Gaga, Madonna ve Miley Cyrus, sahneye korseyle çıkan sanatçılar arasında.

Satışlardaki artışa bakılırsa, korseler yalnızca sahne sanatçılarının değil halkın da gözdesi olmuş durumda.

Viktorya döneminin sembolü olan korseler geri dönüyor. Artık korseleri incecik bir bel için içimize değil, asi bir tavır için yazılı tişörtlerimiz, sloganlı sweatshirtlerimiz veya gömleklerimizin üzerine giyiyoruz! Sokak modasında bu kış özellikle trikolarda bu trendi göreceğiz.

Fulya Tanyol