  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Geçmişe yolculuk: Korseler

Geçmişe yolculuk: Korseler

Geçmişe yolculuk: Korseler

16.10.2021

Korseler, korse kemerler ve korse büstiyerler... Yükselen trend korse modasına hazır mısınız! Beyonce, Lady Gaga, Madonna ve Miley Cyrus, sahneye korseyle çıkan sanatçılar arasında.

Satışlardaki artışa bakılırsa, korseler yalnızca sahne sanatçılarının değil halkın da gözdesi olmuş durumda.

Viktorya döneminin sembolü olan korseler geri dönüyor. Artık korseleri incecik bir bel için içimize değil, asi bir tavır için yazılı tişörtlerimiz, sloganlı sweatshirtlerimiz veya gömleklerimizin üzerine giyiyoruz! Sokak modasında bu kış özellikle trikolarda bu trendi göreceğiz.

Fulya Tanyol

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Geçmişe yolculuk: Korseler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.