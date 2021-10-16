İnternet dolandırıcılarının OLTASINA TAKILMAYIN

Dünya çapında her yıl Ekim ayı, Siber Güvenlik Farkındalık Ayı olarak kutlanıyor. Korona virüs nedeniyle internet kullanımının, dolayısıyla dijital hedef sayısının artmasıyla siber dolandırıcılık da artış gösterdi. Siz de internette karşılaşılabileceğiniz siber dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalısınız...

Siber dolandırıcılık, internet ortamında gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleridir. Dolandırıcılar, kimlik avı epostaları, sosyal medya, cep telefonunuzdaki SMS mesajları, sahte teknik destek telefon görüşmeleri, sahte alışveriş siteleri ve daha fazlası gibi sayısız yöntem kullanabilirler

Bu tür dolandırıcılıkların temel amacı, kredi kartı hırsızlığı, kullanıcı oturum açma ve şifre bilgilerini ele geçirme ve hatta kimlik hırsızlığı olabilir.

1. SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILIĞI: Sosyal medya dolandırıcılıkları, haber akışlarınızda göreceğiniz çeşitli gönderilerdir. Bunların tümü, potansiyel olarak kötü amaçlı yazılım barındırabilecek bir bağlantıya tıklamanızı sağlamak amacıyla yapılır. Çoğu zaman Twitter'da sponsorlu sahte reklamlar ile ya da Intagram'da özel mesaj ile karşılaşılabilir.

2. SAHTE ALIŞVERİŞ SİTELERİ: Sofistike tasarımlar kullanan siber dolandırıcılar, gerçek görünen veya mevcut perakendeci web sitelerini kopyalayan sahte perakendeci web siteleri oluşturabilir ve yayınlayabilir. Sahte alışveriş siteleri gerçek olamayacak kadar iyi fırsatlar sunabilir. Örneğin, çok düşük fiyatlarla popüler giyim markaları ve pahalı elektronik ürünler bulabilirsiniz.

3. SOSYAL MÜHENDİSLİK DOLANDIRICILIĞI: Sosyal mühendislik, kullanıcının hassas bilgilerini ifşa etmesini sağlamak için siber suçluların insandan insana etkileşimi kullanmasının bir yoludur. Sosyal mühendislik insan doğasına ve duygusal tepkilere dayandığından, saldırganların sizi çevrimiçi ve çevrimdışı kandırmanın pek çok yolu vardır. Bu yöntemde herkese açık olarak paylaştığınız ev adresiniz, çocuklarınızın ismi, evcil hayvanınınız, doğduğunuz şehir gibi ilk bakışta zararlı olmayan bilgiler kullanılabilir.

4. SAHTE TELEFON UYGULAMALARI: Mobil dolandırıcılık olarak da adlandırılan bu yöntem pek çok biçimde olabilir ancak en yaygın olanı kimlik avı uygulamalarıdır. Bu uygulamalar tıpkı kimlik avı e-postaları gibi gerçek gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır. Tam olarak aynı işlevi görür ancak e-postalar yerine kötü amaçlı yazılım sahte bir uygulama ile bulaşır. Telefonunuzda kayıtlı şifreler, fotoğraflar ve bankacılık uygulamalarındaki bilgiler gibi hassas verileriniz etkilenir.

5. OLTALAMA: Günümüzün en yaygın siber dolandırıcılığı olan oltalama saldırılarında hackerler, kimlik avı e-postaları göndererek kullanıcıları kandırmaya çalışırlar. Bu epostalarda, bir siber suçlu sizi normalde iş yaptığınız ya da bir kamu kurumu gibi güvenilir bir web sitesinde oturum açtığınıza inanmanız için kandırmaya çalışır. Bu bir banka, kamu kurumu, sosyal medya hesabınız, çevrimiçi bir alışveriş web sitesi, seyahat sitesi ve daha fazlası olabilir.

6. BEKLENMEYEN ÖDÜL DOLANDIRICILIĞI: Bu tür dolandırıcılık, kimlik avı kategorisine girer. E-posta ya da mesaj, büyük miktarda para kazandığınızı, egzotik bir yere ücretsiz seyahat veya başka bir harika ödül kazandığınızı iddia edebilir. Yolculuğunuzu veya kazancınızı talep etmek için mesajda, yalnızca birkaç küçük ücret ödemeniz gerektiği söylenir. Geçmise yolculuk: Korseler Korseler, korse kemerler ve korse büstiyerler... Yükselen trend korse modasına hazır mısınız! Beyonce, Lady Gaga, Madonna ve Miley Cyrus, sahneye korseyle çıkan sanatçılar arasında. Satışlardaki artışa bakılırsa, korseler yalnızca sahne sanatçılarının değil halkın da gözdesi olmuş durumda. Viktorya döneminin sembolü olan korseler geri dönüyor. Artık korseleri incecik bir bel için içimize değil, asi bir tavır için yazılı tişörtlerimiz, sloganlı sweatshirtlerimiz veya gömleklerimizin üzerine giyiyoruz! Sokak modasında bu kış özellikle trikolarda bu trendi göreceğiz.