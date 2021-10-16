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Sergi

Sergi

16.10.2021

Yeni sezonun "Kalanlar"ı
İzmir'in önemli noktalarından Karaca Kültür Merkezi (KKM), yeni sanat sezonunu İbrahim Balaban ve Hasan Nazım Balaban'ın eserleriyle açtı. "Kalanlar" adlı serginin açılış kokteyline, pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı sayıda ziyaretçi alındı. KKM Sanat Yönetmeni Meryem İpek'in sunumuyla düzenlenen etkinlikte açılış konuşmalarını gerçekleştiren Kaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaya ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, eserlerin sahibi Hasan Balaban'a teşekkür plaketi verdi. Ressam İbrahim Balaban'ın, şair Nazım Hikmet'in yanında yapmış olduğu başyapıt çalışmaların da yer aldığı 81 eser, 30 Ekim Cumartesi gününe kadar ziyarete açık kalacak.


(soldan) Meryem İpek, Abdül Batur, Hasan Nazım Balaban, Ulvi Puğ, Mustafa Kaya, Burhan Şentürk

ERCAN AKGÜN

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