Yangından koruyan geri dönüşüm sanatı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan ve bu yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Nazlı Bilmez, pandemi dönemini fırsata çevirdi. Ormanlık alanda yürüyüş yapan Bilmez, çevreye atılan ve kirlilik yaratan atık cam şişeleri toplayarak, sanat eserine dönüştürme kararı aldı. Genç kız, eve getirerek temizlediği şişelere desenler çizerek, akrilik boya işlemi yapıyor, 30 ile 60 arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Boş zamanlarında çizimler yaptığını anlatan Bilmez, "Geçtiğimiz kış pandemi döneminde staja gidip geliyordum. Boş zamanlarımda da çizimler yapıyordum. Doğada yürüyüş yapmayı çok severim. Ormana gittiğimde atılan çöp şişelerini görüyordum, çizimleri bu atık şişelerin üstüne yapıp onlardan vazolar biblolar üretmek istedim ve bu işe başladım. Çalışmalar çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturduğu için olumlu tepkiler alıyorum" dedi.

"MERCEK İŞLEVİ GÖRÜYOR"

Bilmez, hedefinin ormana atılan kirliliği ortadan kaldırıp, yerine güzel görünen bir doğa bırakmak olduğunu ifade ederek, "Ormana atılan cam şişeler, güneş ışığıyla birlikte mercek görevi görüp yangınlar çıkarıyor. Son zamanlarda ülkemizde ve Muğla'da birçok yangın çıktı. Kötü sonuçlar doğurdu. Bunun için de ormana hiçbir atığın atılmaması gerekiyor. Uyguladığım geri dönüşüm yangınlara karşı küçük de olsa bir önlem.

Kirli bir görüntü ve felaketlere sebep olabilen cam şişelerin evlere restoranlara güzel görüntüler katan vazo ve biblolara dönüşmesi beni mutlu ediyor. Küçücük bir katkı sağlamak insanı iyi hissettiriyor. Her ne kadar bu işi yapsam da bunu okuyan insanlar o görüntülerin oluşmasına izin vermesinler" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER