“Acabalardan kurtulup hemen dansa başlayın”

İzmir'de bulunan 'The Dance Garage' adlı dans okulunun kurucu eğitmenleri Ali Raşit Beyler ve Büşra Yaşlı sosyal medyaya içerik üreterek geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Instagram'da paylaştıkları videonun 5 milyon izlenmesi ile birlikte popülerlikleri Türkiye çapına yayıldı. Paylaştıkları videolara çok fazla olumlu tepki aldıklarını belirten Beyler, "Sosyal medya sayesinde insanların dansa ilgisi büyük ölçüde arttı. Öğrencilerimizin çoğu daha önceden takipçilerimiz olan kişiler. Dans ederken çok mutlu hissediyoruz. Sanırım bu enerji izleyenlere de yansıyor. Olumlu tepkiler bizi çok mutlu ediyor. Yeni içerikler için motive oluyoruz" diye konuştu.



ÖĞRENİRKEN EĞLENİN

Dansa karşı çocuk yaşlardan başlayan ilgilerinin üstüne giden ve yıllarca emek verdikleri sektörde profesyonel olduklarını belirten Beyler, "Zihinlerde oluşan 'Ben dans edebilir miyim? Ben yapabilir miyim?' gibi acaba içeren soruların aksine "İsteyen her birey dans edebilir" sloganını gerçekleştirmek temel hedefimiz. Dansın hayat dolu enerjisini yaşarken hem eğleneceğiniz hem de öğrenebileceğiniz bir yer olmak dışında öğrencilerimize keyifli bir ortam sunuyoruz. Her yaş grubundan geniş branş yelpazemizle dans etmenin güzelliğini İzmirlilerle paylaşıyoruz" şeklinde konuştu. Modern dans tekniklerini takip ettiklerine dikkat çeken Beyler, "Nitelikli araştırmalar yaparak bilgi ve yeteneklerini sürekli güncelleyen uzman eğitmenler ile geniş kitlelere ulaşarak, dansı hayatına katan insan sayısını arttırmak ve hizmek kalitesinde farklılıklar yaratarak sadece İzmir'de değil Türkiye'nin en değerli ve en gelişmiş dans okullarından biri olmak öncelikli amacımız. Ülkemizde sosyal alanlara verilen ilgiyi arttırarak toplumdaki sanatsal ve kültürel gelişime katkıda bulunmak içinde çalışmalar yapıyoruz. Tüm derslerimiz ve aktiviteler profesyonel eğitmenler eşliğinde, stresten uzak, eğlenceli ve konforlu bir ortamda gerçekleşiyor. Öğrencilerimiz hem eğitimine devam eder hem de eğlenir. Hobi sınıflarımızın tamamı her yaş ve fiziksel özellikteki katılımcılara uygundur. Başlangıç seviye çalışmalarımız dans tecrübesi, spor altyapısı gerektirmez. İsteyen herkes dans edebilir" dedi.



HAREKETE GEÇİN ZİNDE KALIN

Dans etmenin sağlıklı yaşama katkısı olduğunu dile getiren Beyler, "Dans etmek hareket halinde olmanızı sağlar. Dersler, pratikler ve dans etkinlikleri sizi fiziksel olarak aktif olmaya iter. Özellikle ofis çalışanları ya da fiziksel olarak durağan bir günlük yaşantıya sahip kişiler için oldukça faydalıdır. Dans etkinlikleri esnasında günlük yaşantınızın stres ve kaygılarından uzaklaşır, zihniniz tamamen boşalmış olarak İzmir Dans Akademi'den ayrılırsınız. Böylece dans, hem vücudunuzu hem de psikolojinizi olumlu etkiler" diye konuştu.



DAHA SOSYAL DAHA MUTLU

Dans etmenin yepyeni bir sosyal çevreyi de beraberinde getirdiğini ifade eden Beyler, "Dans etkinliklerinin tamamı, partnerli ya da partnersiz olarak katılabileceğiniz sosyal aktivitelerdir. Yalnızca dans etmekle kalmaz, yepyeni arkadaşlara ve sosyal bir çevreye sahip olursunuz. Dans etkinlikleri, ilerleyen yaşlarda dahi, kişilerin sosyal bir yaşantıya sahip olmalarını sağlar ve yaşam kalitelerini arttırır" dedi.

Nida ALADAĞ