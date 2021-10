Atlı terapiyle engelleri aşıyorlar

Manisa Spil Dağı'nda doğayla iç içe olan binicilik ve atlı spor kulübünde, atlı terapi sayesinde bedensel ve zihinsel engelli çocukların tedavisine destek sağlanıyor. 'Hipoterapi' olarak da bilinen destekleyici tedavi ile engelliler kaslarını hareket ettirmeyi öğreniyor. Duruş bozukluklarının düzelmesi için de faydalanılan terapi sırasında çocuklar atın üzerinde engellerini unutup keyifli saatler geçiriyor.

2 YAŞINDA BAŞLADI

Erken doğumdan kaynaklı beyin felci geçiren ve yürüyemeyen oğlu için mücadele eden anne Ümmühan Memiş, atlı terapi ile oğlunun büyük bir gelişme sağladığını söyledi. 11 yaşındaki engelli Mustafa Gökhan atla 2 yaşında tanıştı, kaslarını harekete geçirmeyi öğrendi. Oğlundaki gelişimi anlatan anne Ümmühan Memiş, "Oğlum erken doğumdan kaynaklı beyin felci. Yaklaşık 8 aylıkken tedaviye başladı. 2 yaşında ise atlı tedaviye başladık. 9 yıldır bu tedavi oğlumun kasları için büyük fayda sağladı. Atların kasları, sıcaklığı oğlumun da kaslarını birebir harekete geçirdi. Kaslarında katlanma ve dizlerini çekerek parmak ucu yürümesi vardı. Atla terapiye başladıktan sonra kasları yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bu şekilde parmak ucunda yürümeyi bıraktı. Atlı terapiden gerçekten çok memnun. Kendisi de ata binmeyi seviyor. Atlı terapinin çok iyi faydası oldu" dedi.



ZİHİNSEL VE BEDENSEL

6 atla hizmet veren merkezde engellilere destek olan fizyoterapist Ali Turhan, özellikle duruş ve yürüme bozukluğu olan çocuklarda atlı terapinin önemli etkiler sağladığını söyledi. Hem fiziksel hem de zihinsel katkı sağlayan yöntemle engellerin aşıldığını anlatan fizyoterapist Ali Turhan, "Hipoterapi hayvanla birlikte yapılan terapiler içerisinde hem fiziksel olarak hem zihinsel tedavi modeli olarak kullanılıyor. Atlarımız gayet sakin ve uyumlu. Fakat çocuklarımızın ata ilk biniş zamanlarında biraz sıkıntı olabiliyor. Özellikle bu tedaviye başlayan zihinsel engelli çocuklarımızın atla ilk etkileşimlerinde zorluk yaşanabiliyor. Atın üzerindeki hareketlerle beraber omurga ve vücudun çeşitli bölgelerindeki kaslar uyarılıyor. Dik durması sağlanıyor. Yürüme bozukluğu olan çocuklarımızın atın ısısıyla ayak kaslarının çalışması sağlanıyor. Bu şekilde rahatlıkla hareket edebiliyorlar. Hem fiziksel hem de zihinsel katkı sağlıyor. Bu tarz tedaviler yürüme öncesi durumlarda daha fazla tavsiye ediliyor" diye konuştu.

AT SEVGİSİ AŞILANIYOR

Binicilik ve atlı spor kulübünün oklu binicilik antrenörü Mehmet Karataş, özellikle engelli çocukların at sevgisiyle tanışmasını amaçladıklarını anlattı. Spil Dağı'nda yeşillikler içinde engellilerin daha rahat rehabilite olduğunu ve dağda atlı safari turları yaptıklarını anlatan Mehmet Karataş, "Binicilik eğitimleri veriyoruz. Spil Dağı'nda koşuyoruz ve bu keyfi buraya gelen misafirlerimizle birlikte yaşıyoruz. Özel çocuklarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Onların sağlığına ne katabiliyorsak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hissiyat olarak inanılmaz dönüşler alıyoruz. Çocukların atın üzerindeki o duygularını fark ettiğimizde onların yüzündeki gülümseme zaten her şeyi değiştiriyor. Çocukların atı sevmesi, atın üzerinde dik durmayı başarması bizim için bir başarıdır" dedi.

NERMİN UÇTU