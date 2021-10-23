El açması börekler buzlukta hazır bekliyor

Türkiye gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve büyük Avrupa ve Ortadoğu pazarlarına ihracatı konusunda bölgesel üs konumundadır. Türkiye şimdiden ham gıdadan işlenmiş gıda ürünlerinin ihracatına geçiş yaparak zincirdeki yükselişe başlamıştır. Çiğ ya da işlem görmemiş bir protein kaynağı içermediği sürece donuk unlu mamuller, donuk gıdalar arasında tüketimi en güvenli ürünlerdir. Sadece doğru çözdürülmeleri ve doğru fırınlanmaları gerekir. Çözdürme süresinde hata yapılsa veya 1- 2 saat oda sıcaklığında unutulsa bile çapraz bulaşma olmadığı sürece tavuk veya et ürünleri kadar tehlikeli hale gelmesi mümkün değildir. Unlu mamullerin uzun süre saklanmasının en sağlıklı yolu derin dondurmadır. Dondurarak saklama, en doğal muhafaza şeklidir.





VAKTİNİZ YOKSA...

İşte ve trafikte geçirdiğimiz vakit, sürekli bir yere yetişme veya bir şeyi yetiştirme halimiz ve tabii stres derken pek çok etken günlük hayatımızı doldurur ve kendimize ayıracağımız vakti kısıtlar hale geldi. Bu da hayatın her alanında olduğu gibi gıda tüketiminde de hızlı, hatta çok hızlı ve kolay çözümleri aramamıza sebep oluyor. Çeşitli araştırmalarda evde tüketim için unlu mamullerde daha çok pizza ve milföy hamuru ürünlerine yönelik satın alım yapıldığı saptanmıştır. Bu bize gösteriyor ki daha çok evde yapamayacağımız ürünleri almaktayız. Bu hafta Lezzet Durağımızda Balıkesir'de üretim yapan -18 donuk unlu mamuller konusunda uzmanlaşmış profesyonel hizmet veren Beril Gıda var. Firma, 1999 yılında gıda üretimine sadece beze ve un kurabiyesi ile başlamış. Beze ve un kurabiyesi tarifini lezzetini Adapazarlı çok büyük usta olan Hacı Nuri Usta'dan almışlar. Beze konusunda ulusal mağazalarla halen çalışıyorlar. Daha sonraları -18 donuk ürünlere (unlu mamul) ilgi gösterip üretimine başlamışlar.



HACCP- İFSİSO

9001 ve İSO 2200 belgelerine sahip firma Beril Gıda'nın Beril Pişirdik ve Berilce Pişirdik olarak 2 markası bulunmaktadır. Beril Gıda'nın şu anda ürettiği ürünlerin tamamı el açması.

PROFESYONEL HİZMET

Geleneksel yöntemlerden uzaklaşmadan profesyonelce üretim yapan Beril Gıda, yılların vermiş olduğu ustalık ve tecrübeyle mükemmel lezzetler ortaya çıkarıyor. Ürünleri tadınca kaliteyi, lezzeti, özgünlüğü, profesyonelliği hissediyorsunuz. Amatör ruhlarını kaybetmeden profesyonel hizmet ortaya koyuyorlar. Başarılarının sırrını sorduğumda Beril Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Savuri, "Türkiye'de üretilen en kaliteli unu kullanmaktayız. Gün içerisinde hazırlanan unlu mamul -25 derecede dondurulup -18 derecede muhafaza edilmektedir. Kullanılan et, süt ve peynir Balıkesir'e özgü, özel üretimdir. Hiçbir üründe koruyucu ve katkı maddesi bulunmamaktadır. -18 ürünleri 1 yıl -18 derecede tazeliğini korur. Bezelerimiz günlük yumurta ve pancar şekeri ile üretilmektedir. Bu işi sevgi ve yılların vermiş olduğu tecrübe ile yapınca ortaya kalite, lezzet, mutluluk çıkıyor" demektedir.



ANNE TARİFİ İLE

Gözleme, sigara böreği, su böreği, özel üç peynirli börek ve bir kısmı baklava hamurundan olan avcı böreği, paçanga böreği gibi özel ürünler yapıyorlar. Yakın zamanda ise el yapımı Çerkez Mantısı (kıymalı ve Ezine peynirli) üretimine başlamışlar. Bu ürün Fazıl Bey'in Çerkez olmasından kaynaklanmaktadır. Babaannesi ve annesinin tarifiymiş. Babaannesini uzun süre önce kaybettiği için (Sabriye Hanım) Annesi 80 yaşında üretim yerine gelerek personele bu ürünün orijinal tarifini öğretmiş. Gözleme çeşitleri arasında patatesli, patates-kaşarlı, kaşarlı, Ezine peynirli, ıspanaklı Ezine peynirli, kıymalı, manlama (kıyma-patates) köz patlıcanlı bulunuyor. Sigara börekleri ise Ezine peynirli, kıymalı ve patatesli, avcı böreğinin iç dolgusunda kıyma, kaşar peyniri, bulgur ve ceviz bulunuyor. Üzeri ise galeta unu ve baharatla panelenmiş. Paçanga böreği, pastırma, yeşil ve paprika biber, kaşar ve domates ile hazırlanıyor. 3 peynirli tepsi böreği kaşar dil ve mozarella ile hazırlanıyor. 1 tepsi de 1 kg 250 g peynir vardır. Üzerine kıyma ve mantar, Pastırma veya janbon ilave edilerek çeşitlendirilir. Yaklaşık 1 tepsi 4,5 ila 5 kg arasında.



Son söz; Burada yıllardır bu sektörü bilen 8 yıl restoran yöneticiliği yapmış birisi olarak restoranların unlu mamuller gibi tamamen spesifik uzmanlık gerektiren ürünlerde dışarıdan bu şekilde profesyonel firmalardan destek alması gerekir. Çünkü her ustanın kendine göre uzmanlık alanı var. Bu alanlar benim gördüğüm genelde geçiştirme yapılıyor. Bu da restoranın kalitesine markasına zarar veriyor. Çünkü markalaşma ve kalite bir bütünlük standardizasyon gerektirir.

SEZER ALTAN