Hırkalar çağı yakaladı

Bu sezonun en önemli trendlerinden biri anneannelerimizden kalma bir gelenek olan hırkalar. Günümüz hırka modelleri daha da farklı kombinlerle çağa adapte oldu. Mevsim geçişlerinin kurtarıcı parçası hırkalar bu sezon farklı kalıplarla karşımızda. En az mont ve kabanlar kadar karşımıza çıkan hırkaların, ister ince ve hafif yapılı olanlarından edinin, ister bir manto kadar kalın olanlarından... Her durumda, kış tarzınıza şıklık katacak hırka modelleri dolabınızın baş aktörlerinden biri olacak. Gerçekten çok şık duran ve oldukça da sıcak tutan bu moda akımı birkaç sezon sürecek gibi.

KIS TRENDİ: BEYAZ BOTLAR

Moda ilerledikçe her ürün mevsiminde giyilmenin ötesine geçti diyebiliriz. Kışın kazak ile giyilen ince elbiseler, şort altına tercih edilen botlar vs. derken liste uzayıp gider. Bu kombinler gibi beyaz botları da yazkış bahar demeden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Günümüzde favori tarzlar arasına giren kot pantolon beyaz topuklu bot kombinleri sayesinde bacak boyunuzu olduğundan uzun göstererek hem ofis ortamı şıklığı hem de günlük yaşamın her alanında kullanılabilecek beyaz topuklu bot kombinler hazırlanabilir. Beyaz rengi giymekten çekinmediğiniz sürece her şey ile rahatlıkla tamamlarsınız.

FULYA TANYOL