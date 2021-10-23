İzmir’de gastronomik festival

İzmir GastroFest, dördüncü yılında 'Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak' temasıyla yarın Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gastronomi meraklılarını ulusal ve uluslararası şefler, yemek yazarları ve kanaat önderleri ile buluşturuyor. 4. İzmir Gastrofest kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece 'Yaşayan Toprak ve Geleceğe Miras' başlığı ile dinleyiciler ile buluşurken, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar 'Farkındalığa Çağrı' başlığı ile su havzalarının ve toprak erozyonunun hayatımıza etkilerinden bahsedecek. Çevre bilimci ve Good4Trust.org kurucusu Uygar Özesmi ise 'Organik ve Biodinamik Tarımın Ekolojik ve Yaşamsal Sürdürülebilirliği' konusunda önemli bilgiler paylaşacak. İzmir Gastrofest'in konukları ve konuşmacıları arasında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı WFP Ülke Direktörü Margaret Rehm, tarih, tohum ve toprağı mutfağa bağlayan "CookThe Farm" projesinin kurucusu, dünyaca ünlü Anna Tasca Lanza Yemek Okulunun sahibi ve direktörü Fabrizia Lanza, dünyanın en prestijli yemek sempozyumu olarak kabul gören 'Oxford Symposium on Food&Cookery'nin yönetim kurulu başkanı Elisabeth Luard da yer alacak. Workshoplarda ise Rusya'nın ilk atıksız mutfağı olarak ses getiren, Moskova'da Nordik Mutfak akımının temsilcilerinden 'Bjorn' restoranın şefi Nikita Poderyagin ve ülkemizin önde gelen şeflerinden Melih Demirel, Murat Deniz Temel, Ozan Kumbasar, Yılmaz Öztürk, Osman Serdaroğlu lezzet tutkunları için unutulmaz deneyimler paylaşacaklar.