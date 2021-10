Yaşar

Yarın 21.00'da SoldOut Performance Hall'de sevenlerin karşısına çıkacak.

ÇOCUK TİYATROSU

Ninja Kaplumbagalar Ninja Kaplumbağalar, Yarın Alsancak Han Tiyatrosu'nda 16.30'da izlenebilecek.. Kendi aralarında bir türlü anlaşamayan Ninja Kaplumbağlar beslenme alışkanlıklarına da önem vermezler.



Mickey Mouse

Mickey Mouse 16.00'da Gazi ilkokulu sahnesi'nde... Yaşamımız boyunca hep bir yarışın içerisine soktular bizi. Hatta hep daha iyisini yapalım diye " Komşu Çocuğu " diye bir şey buldular ve sürekli onu örnek verdiler.



STAND UP

Lafazans Stand Up

Yarın 21.30'da İzmir Performance Hall'de keyifli bir akşam yaşatacak.



SERGİ

Sanatın her dalını buluşturan sergi

Uluslararası bilinirliğe sahip sanatçıları Türkiye'de, yerel sanatçıları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmeyi misyon edinen Dirimart, hazırladığı bir dizi sergiyle şimdi de İzmirli sanat izleyicisinin karşısına çıkmanın heyecanını taşıyor. Dirimart Sunar VIII, galerinin temsil ettiği sanatçıların yapıtları arasındaki diyaloğu yansıtma fikrinden yola çıkan bir seçkiden meydana geliyor. Sergi, çalışmalarını Türkiye'de sürdüren Nuri Bilge Ceylan, Güçlü Öztekin, Seçkin Pirim, Ebru Uygun; çalışmalarını yurt dışında sürdüren Çiğdem Aky, Ayşe Erkmen, Özlem Günyol-Mustafa Kunt, Mustafa Hulusi, Sarkis, Nasan Tur ve ilk kez Dirimart'ın Türkiye'de izleyiciyle buluşturduğu Franz Ackermann, Sarah Morris, Shirin Neshat, Jorinde Voigt ve Peter Zimmermann'ın yapıtlarını bir araya getiriyor. Resimden heykele, desenden neona farklı mecralarda üretilen yapıtlar Dirimart'ın Izmir'deki mekânı için özel olarak oluşturduğu program dahilinde ziyarete açılıyor.

MELİH DEMİRTAŞ