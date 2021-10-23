Olgunlaşma’da Yunus Emre yılı

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli isimlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıldönümü olması nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilmesiyle yıl boyunca 'Dünya Dili Türkçe' adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi. Bu kapsamda Olgunlaşma Enstitüleri İzmir tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" sergisi açıldı. Sergide, enstitü tarafından bu yıla özel hazırlanan ve tamamı el işçiliğinden oluşan bir koleksiyon sunuldu. Genel hatlarıyla Yunus Emre felsefesini ve yaşamış olduğu dönemi konu alan koleksiyon içerisinde, minyatürlerle Yunus Emre menkıbeleri, sikke, tesbih ve giysiler, dokuma, yağlı boya, tezhip, seramik, çini ve nakış gibi nadide el sanatlarından oluşan birçok eser yer alıyor.